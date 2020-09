I fatti risalgono a lunedì 31 agosto, intorno alle 14. La capotreno era intenta a verificare che i passeggeri scesi a Tiburtina dal convoglio transitante in stazione indossassero il dispositivo di protezione individuale. Un ragazzo nigeriano piuttosto male in arnese, che indossava scarpe rotte, jeans strappati e una t-shirt sporca le si era avvicinato senza indossare la mascherina. Alla richiesta della capotreno di proteggersi le vie aeree come previsto dai regolamenti, lo straniero, per tutta risposta, le si è avvicinato «immobilizzandole il braccio destro le cingeva le spalle e con la mano le sfiorava il seno». Secondo le forze dell’ordine il nigeriano avrebbe anche baciato la donna stringendola in modo prepotente perché non si divincolasse.

Fortunatamente le urla della vittima sono infine riuscite ad attirare l’attenzione degli agenti della Polstrada, che sono intervenuti bloccando l’uomo e arrestandolo. Il giovane sarebbe un tossicodipendente senza permesso di soggiorno in Italia. L’uomo aveva già subito precedenti fermi, e ogni volta aveva fornito generalità false: sarebbero almeno cinque i nomi utilizzati dal nigeriano fino all’arresto avvenuto a Tiburtina. L’uomo è stato quindi condannato con rito abbreviato a 4 anni e 4 mesi di carcere. L’accusa è di violenza sessuale ai danni di pubblico ufficiale.

Cristina Gauri