Roma, 13 apr — Funzionano, ne abbiamo acquistate 150mila dosi ma la maggior parte di queste giace ancora inutilizzata, nonostante il comprovato successo nel curare il coronavirus ai primi stadi nei soggetti anziani e/o con fragilità: parliamo — ovviamente e purtroppo — degli anticorpi monoclonali.

Tutto questo sebbene dal giorno della loro introduzione negli ospedali italiani si moltiplichino i riscontri positivi dei reparti Covid in cui vengono utilizzati: efficaci nell’85% dei casi, vengono somministrati in day hospital, evitando l’ospedalizzazione e di conseguenza il collasso delle strutture sanitarie.

Anticorpi monoclonali: ci sono ma non vengono usati

Come detto, l’Italia al momento ne ha acquistato 150mila dosi, ma secondo quanto riportato da IlMessaggero, i centri che attualmente somministrano la terapia sono poco più di cento sui 368 abilitati e in data 31 marzo i malati di Covid curati con gli anticorpi monoclonali erano poco più di un migliaia in tutto il territorio nazionale: il Veneto ne ha somministrate circa 300, Toscana e Lazio 150, il Molise 4 volte e la Calabria una volta soltanto.

Il problema è sempre la medicina territoriale

Qual è il problema, quindi? Lo spiega Francesco Menichetti, Direttore di Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Pisana. «Il problema di fondo è che il meccanismo è complicato. Perché tutto funzioni serve una continuità assistenziale territoriale a regola. In sostanza, il paziente da trattare lo segnala il medico oppure le Usca, ma dopo un test diagnostico a carico del malato. Tutto però deve avvenire entro 5 giorni. Nella nostra scarsa efficacia di continuità assistenziale, pesa prima di tutto il test, perché il reperimento può fare inceppare il meccanismo». Vale a dire: se non si tampona tempestivamente, scade il limite temporale di somministrazione della terapia. Che, ricordiamo, deve essere fornita al comparire dei primi sintomi della malattia.

Non ci sono linee guida