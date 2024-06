“Discriminano i trans”: abolite le file ai seggi di Padova e Milano

Roma, 8 giu – Urne aperte da questo pomeriggio in tutta Italia per le elezioni europee. Come durante ogni tornata elettorale i cittadini si esprimeranno nel voto, divisi nei seggi tra maschi e femmine. Tutto normale a prima vista, tranne che, a Padova e a Milano, non ci sarà la consueta suddivisione delle file in base al sesso. Le due città hanno deciso di abolire questa partica per avere una sola grande fila inclusiva e politicamente corretta anche per i trans, così da non discriminare anche quelle persone non ancora “rettificate” che hanno intrapreso il percorso per il cambio del sesso.

File unisex per i trans ai seggi elettorali

“Ci sono delle persone che ci hanno raccontano che nel doversi posizionare all’interno delle file in una fase di transizione, quindi con documenti non ancora completati, hanno provato una sensazione di disagio tanto che in alcuni casi hanno rinunciato al voto. Quindi si tratta di garantire la parità di opportunità a tutti, a cominciare proprio dal garantire il diritto al voto”. Queste le parole di Francesca Benciolini, assessore ai Servizi Anagrafici del comune di Padova, che ha sottolineato l’importanza di tali misure per garantire il voto in piena libertà e serenità anche per i trans. L’ennesimo delirio arcobaleno che ricade dall’alto sulla testa dell’intera popolazione.

L’ennesimo delirio arcobaleno

Non è un caso che le città promotrici dell’iniziativa siano due tra le principali roccaforti della sinistra progressista in Italia. La Milano di Sala, secondo cui il principale problema della moderna Gotham City sia il clima, e Padova, dove si tiene da oltre 17 anni il più grande festival Lgbt d’Italia e da cui arriva lo stesso esponente del Pd Zan.

Andrea Grieco