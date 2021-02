Roma, 1 feb – Se non fosse che Walter Ricciardi è il consigliere di Roberto Speranza, cioè di chi ha attualmente potere di vita e di morte sulle attività economiche del Paese – e sulla tenuta del nostro sistema nervoso –, ad ogni suo intervento ci si potrebbe fare una risata e voltare pagina

E invece no: dobbiamo pure pregare che il ministro della Salute non gli dia retta ogni volta che apre bocca e tratteggia scenari apocalittici, suggerendo restrizioni e lockdown manzoniani da porte di casa inchiodate.

Walter Ricciardi vuole aumentare il distanziamento

Adesso a terrorizzarlo è la cosiddetta variante inglese, a detta degli esperti più contagiosa degli altri ceppi dell’infezione. Per cui, sentite qui, «è bene che la distanza sia tanta. Se il metro, metro e mezzo, era sufficiente per l’infezione ‘classica’, per la variante inglese non lo è». E’ quanto ha detto all’Adnkronos Salute. «Serve un sovrappiù di prudenza. Dunque più distanza, mascherina sempre, scegliendo la tipologia rispetto alla situazione, e mai dimenticare il lavaggio delle mani». Almeno due metri di distanziamento, quindi, per Walter Ricciardi. Vallo a dire a chi deve prendere i mezzi pubblici per andare a lavorare, tanto per fare un esempio.

La mascherina chirurgica non è più sufficiente

E le mascherine? Non servono più? «Non sono un lasciapassare per ‘saltare’ tutte le altre regole. E non sono tutte uguali. Bisogna scegliere quella più adatta al contesto più specifico. E la più adatta a proteggere chi la porta è la Ffp2 , soprattutto negli ambienti chiusi. E’ una mascherina filtrante, quindi è utile sempre in situazioni in cui non si può mantenere un’adeguata distanza». Quindi non vanno più bene nemmeno le chirurgiche? «Le mascherine chirurgiche non proteggono la persona che le porta, è bene portarle all’aperto, rispettando sempre la distanza dalle altre persone», ha concluso.

Zona rossa mon amour

«Riguardo le immagini di assembramenti nelle regioni a fascia gialla, avremo un incremento dei nuovi casi positivi fra tre-quattro settimane – è l’immancabile vaticinio di Walter Ricciardi – Ormai l’andamento di questa epidemia è prevedibile. Sarebbe importante evitare gli assembramenti, ma mi pare evidente che i semplici suggerimenti non hanno alcuna efficacia. Se a questo aggiungiamo che sono state riaperte le scuole, abbiamo la certezza di vedere presto un incremento di casi». E quindi che si fa, si richiude tutto? «Come sa, io sono per la zona rossa in tutto il Paese. Febbraio e marzo saranno i mesi più difficili. A giugno saremo maggiormente al sicuro».

Cristina Gauri