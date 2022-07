Roma, 20 lug – Siamo oltre l’allarme incendi in Italia, siamo al dramma vissuto in queste ore da centinaia di persone: dalla Versilia al Carso.

A Massarosa, in provincia di Lucca, da lunedì sera le fiamme stanno devastando le colline. Circa 560 gli ettari bruciati (prevalentemente di bosco), oltre 500 i cittadini evacuati. Un centinaio di persone evacuate sono state temporaneamente alloggiate presso la scuola di Massarosa, altre in varie strutture locali o accolti da amici e parenti. Avvenute anche pericolose esplosioni di serbatoi di Gpl che le fiamme, spinte da vento, hanno incontrato nel loro percorso.

“Nella notte oltre 100 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, dal mattino in azione 4 Canadair e un elicottero. Evacuate per precauzione 500 persone. Nella clip la ricognizione dei droni con termocamera”, si legge sulla pagina Twitter dei Vigili del Fuoco che hanno pubblicato un apposito video.

#Lucca , #incendio boschivo a Massarosa: nella notte oltre 100 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, dal mattino in azione 4 Canadair e un elicottero. Evacuate per precauzione 500 persone. Nella clip la ricognizione dei droni con termocamera [ #20luglio 8:00] pic.twitter.com/j6kJQNbbcv

Nella zona della Versilia minacciata dalle fiamme sono impegnate anche 25 squadre di volontariato antincendio e di operai forestali.

Un altro vasto incendio sta sconvolgendo il Carso, dove i vigili del fuoco continuano le difficile operazioni di spegnimento dei tre principali focolai compresi tra Medeazza, Lisert e Sablici. “Pendolari rispediti indietro, viaggiatori con il biglietto delle vacanze in tasca costretti a cambiare programmi, treni bloccati e autostrade chiuse: l’incendio che sta devastando il Carso ha costretto ad autentiche odissee i viaggiatori. Chiusa da ieri la linea ferroviaria tra Trieste e Monfalcone, chiusa anche l’autostrada e la strada del Vallone 55”, scrive Friuli Oggi.

#Gorizia, proseguito nella notte il lavoro di 27 #vigilidelfuoco con 15 automezzi per contrastare gli #incendiboschivi sul Carso: dall’alba 2 #canadair e un elicottero in azione tra i comuni di Doberdò (GO) e Aurisina (TS). Situazione in miglioramento [#20luglio 8:00] pic.twitter.com/NpPXR5X3oy

