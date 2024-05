“Eliminateli”, “America loves Israel”: la repubblicana Nikky Haley e le frasi scritte sui missili israeliani

Roma, 29 mag – Il mondo continua a guardare immobile il massacro perpetuato da Israele nei confronti del popolo palestinese, tutto ciò mentre la politica del “democratico” Occidente abbraccia in pieno la strategia terrorista dello Stato ebraico. A pochi giorni dalla strage di Rafah, dove gli attacchi di Tel Aviv hanno ucciso decine di sfollati, tra cui bambini piccoli, sono diventate virali su diverse piattaforme social alcune foto dell’ex ambasciatrice americana all’Onu ed esponente di spicco del partito repubblicano Nikky Haley mentre è impegnata a scrivere con un pennarello su alcuni missili israeliani pronti ad essere lanciati sulle case della Palestina.

Le frasi scritte da Nikky Haley

“Finish them”, ovvero “finiteli”, “eliminateli”, questa la frase scritta dal popolare volto del “Grand Old Party” in visita nello Stato di Israele, firmato infine con un “America loves Israel, always” (America ama Israele, sempre) condito con un cuore in bella vista. Immagini che, in un momento di estrema rilevanza in merito ai continui attacchi indiscriminati decisi dal governo di Bibi Netanyahu i quali continuano a mietere vittime civili, hanno destato parecchio scalpore. A rilanciarla su X anche il politologo statunitense Ian Bremmer che aggiunge questo commento: “Il governo degli Stati Uniti ha fornito proiettili di artiglieria per gli attacchi israeliani a Gaza, ora firmati “Finish them” da Nikki Haley in visita in Israele. La politica americana su Israele è essenzialmente la stessa tra Biden e il partito reppublicano”.

Un’agonia senza fine

Il vergognoso silenzio delle principali democrazie occidentali anche davanti alla mattanza porta avanti dall’esercito israeliano a Rafah mostra la complicità di un intero sistema. Nella mattinata di oggi i carri armati dell’Idf hanno intrapreso nuovi attacchi nella parte orientale della città, per quella che sembra essere per i palestinesi un’agonia senza fine.

Andrea Grieco