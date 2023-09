Elon Musk scatenato contro Ong e immigrazione

Roma, 30 sett – Elon Musk attacca il governo tedesco sul suo profilo Twitter (o X, come si chiama oggi la piattaforma social) e riceve perfino la risposta piccata dell’account ufficiale del ministero degli Esteri tedesco. Al centro del dibattito la questione migratoria e le sovvenzioni alle Ong.

“L’opinione pubblica tedesca è consapevole di ciò?”

Mentre va in scena il braccio di ferro tra il governo di Giorgia Meloni e quello di Olaf Sholz per la firma del “patto sui migranti”, il quale rischia di essere l’ennesima buffonata di un’Unione Europea che non sembra intenzionata a risolvere seriamente il problema immigrazione, ecco l’intervento a gamba tesa dell’imprenditore sudafricano. Musk ha condiviso il post di RadioGenoa, un canale da quasi 200mila follower, nel quale viene mostrato il video di alcune operazione in mare da parte di una Ong e viene spiegato: “Attualmente sono 8 le navi di Ong tedesche nel Mar Mediterraneo che raccolgono immigrati clandestini da sbarcare in Italia. Queste Ong sono sovvenzionate dal governo tedesco. Speriamo che Afd vinca le elezioni per fermare questo suicidio europeo”. Un riferimento ad Alternative Alternative für Deutschland, partito tedesco del gruppo europeo di Lega e Rassemblement National. Secco il commento del proprietario di Tesla e SpaceX: “L’opinione pubblica tedesca è consapevole di ciò?”. Musk deve avere toccato un nervo scoperto. D’altronde la questione del sostegno alle Ong, che il governo tedesco vorrebbe perfino inserire nel “patto sui migranti”, ha alimentato le frizioni e scintille di questi giorni con il governo italiano. Per ribattere all’imprenditore si è scomodato perfino l’account ufficiale del ministero degli Esteri tedesco, che ha provato a buttare il tutto sul solito buonismo: “Sì, e si chiama salvare vite”.

Elon Musk scatenato contro l’immigrazione

Non è la prima volta che Musk si esprime in questi termini sulla questione migratoria. In un’intervista di qualche tempo fa a Nicola Porro su Quarta Repubblica, aveva messo in guarda il nostro Paese dall’inverno democratico e dal tentativo di risolverlo importando stranieri: “Fate più figli altrimenti l’Italia scomparirà, l’immigrazione non è una soluzione”. Anzi, a vedere i suoi post più recente il focus sembra essere proprio su questo. Oltre a quello già citato sulle Ong nel Mediterraneo, ha infatti postato delle foto di attraversamenti clandestini dei confini statunitensi, un articolo che parla dell’immigrazione di massa che sta subendo l’Europa, e soprattutto si è recato a Eagle Pass, cittadina di confine in Texas, per verificare di persona quello che succede.

Michele Iozzino