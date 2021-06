«Emergenza omofobia», «aggressioni contro gli omosessuali», «Preso a pugni perché gay». Lo leggiamo, lo sentiamo martellare su radio, canali televisivi, nel dibattito parlamentare. Sono gli squilli di tromba, i casus belli che nell’ultimo anno e mezzo, ciclicamente, hanno introdotto il dibattito sul ddl Zan – un dibattito sempre più simile a un monologo, con le voci dissidenti azzerate, dileggiate, criminalizzate. E se per i presunti aggressori la sentenza inappellabile è già stata scritta, per gli accusatori basta la parola, l’al lupo al lupo, perché le orde di ultrà Lgbt-friendly si scatenino sventolando episodi circostanziati da testimonianze a senso unico. Il sillogismo che le accompagna è impeccabile: l’ha detto un gay, il gay parla il linguaggio dell’amore e del diritto all’amarsi, quindi quello che dice deve essere per forza vero.

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2021

Ma quale emergenza omofobia

Il primo elemento che balza all’occhio nel valutare la presunta urgenza di normare ulteriormente – e inutilmente – il reato di omobitransfobia è questo: che si tende ad affossare i semplici, nudi e tangibili dati che dovrebbero provare la necessità di approvare la legge Zan, in favore di un clamore mediatico fatto di processi sommari e canonizzazione dei presunti martiri omosessuali. E infatti, andando a scandagliare la presunta «emergenza omofobia», ci troviamo davanti a due rilevanti problemi, sui quali i sostenitori del ddl Zan saltano allegramente a piè pari. Non si sa se per idiozia o per malafede.

Le finte aggressioni omofobe

Innanzitutto, la «denuncia per aggressione» non è un accertamento, e come dato su cui fondare un’emergenza è deboluccio assai: perché la denuncia, da sola, implica una valutazione individuale, unilaterale, l’idea soggettiva del motivo per cui si è stati aggrediti. E le notizie strappalacrime lanciate dai media allineati strombazzano sempre il fatto così come denunciato dalla presunta parte lesa – mentre la controparte è silenziata e condannata a priori. Caso tipico: supposti pestaggi che, all’esito dei reali accertamenti, diventano risse con la compartecipazione di chi si era presentato come agnello sacrificale e parte lesa. È il caso della rissa spacciata per attacco omofobo accaduta a Padova nel settembre 2020. Due gruppi di giovani, complice l’alcol, si scontrano prima…