Roma, 5 giu – E siamo ormai all’ennesima bufala che i media allineati ci hanno rifilato sul tema «razzismo». Stavolta l’opera di sciacallaggio si è abbattuta su Seid Visin, calciatore 20enne di origini etiopi che ha condiviso la maglia delle giovanili del Milan anche con Donnarumma. E proprio «vittima di razzismo» è stato definito Seid Visin da Repubblica, ossia lo stesso quotidiano che si inventò di sana pianta la fake news sugli insulti alla Segre. A smentire la pista razzista ci hanno pensato direttamente i genitori del ragazzo: «Il gesto estremo di Seid non deriva da episodi di razzismo», hanno infatti dichiarato ai taccuini di Telenuova.

I genitori: «I media hanno strumentalizzato»

Insomma, il suicidio di Seid Visin, seppur quantomai tragico, non c’entra in alcun modo con il razzismo. Di più: come riporta sempre Telenuova, i genitori del ragazzo hanno chiarito «in particolare che la lettera che in queste ore sta circolando su svariate testate giornalistiche è tratta da un post Facebook di quasi 3 anni fa. I genitori escludono con fermezza quindi ogni correlazione tra il gesto e la pista razzista, e arrivano a parlare di strumentalizzazione delle parole di Seid».

"Sento gli sguardi schifati per il colore della mia pelle. Quando mi vedono citano Mussolini e CasaPound". Dalla lettera di addio di#SeidVisin. Giocava nelle giovanili del #Milan. Si è tolto la vita a 20 anni. Italia 2021. Continuate pure a girare la faccia dall'altra parte. pic.twitter.com/seOZC5LWU6 — Paolo Berizzi (@PBerizzi) June 5, 2021

Seid Visin e la falsa pista del razzismo

Prosegue poi il post: «“Il suo colore era il colore di tutti e lui era di tutti i colori”, ha detto una di quelle mamme che lo sentono figlio. Qui razzismo e discriminazione non c’entrano. Di certo in ballo c’è la storia e ci sono le origini di Seid, ma non gli rende giustizia chi liquida con un comodo e retorico ricorso alla pelle nera un gesto che irrompe in una quotidianità in cui siamo soli anche in mezzo alla folla, in cui parliamo senza ascoltare e non condividiamo lo stesso linguaggio. Non è stato un caso il parallelo tracciato dal sindaco tra Seid e Natoly. Troppo spesso i giovani tendono al nichilismo. Aiutiamoli. Aiutiamoci».

Elena Sempione