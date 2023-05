Roma, 27 amg – Continua l’emergenza in Emilia-Romagna, mentre permane l’allerta rossaper le condizioni meteo dei prossimi giorni, è stata firmata dal sindaco di Conselice un’ordinanza che impone ai cittadini dele zone ancora allagate di lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico sanitari. La misura si è resa necessaria a fronte delle diverse difficoltà riscontrate nello smaltimento delle acque dalla zona, dovuta alla grande quantità della stessa presente sul territorio, oltre che strettamente legata alla pericolosità del possibile contatto con le acque stagnanti.

Permane l’allerta rossa in Emilia-Romagna

Il provvedimento adottato all’Arpa e dalla Protezione Civile regionale sottolinea come “permangono condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato ancora da livelli idrici elevati, anche in considerazione dei possibili temporali previsti. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni di saturazione dei suoli favorevoli all’aggravamento dei dissesti di versante innescatisi nelle ultime settimane”. Questo provvedimento sarà esteso fino alla mezzanotte di oggi, in attesa di ulteriori sviluppi viste le previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni gravi soprattutto nelle zone di pianura.

Rischi emergenza igienico-sanitaria

Alle problematiche legate al maltempo, si aggiunge la possibile emergenza igienico-sanitaria dettata dalle condizioni dell’acqua stagnante: il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena ha organizzato delle giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, rivolta in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività negli edifici alluvionati. In contemporanea, l’esercito ha istituito la distribuzione di presidi farmaceuticialle popolazioni più colpite donando soluzioni disinfettanti e integratori alimentari.

Andrea Grieco