Napoli, 5 mag – E’ cominciato ieri il grande esodo verso Sud di lavoratori e studenti rimasti bloccati nelle regioni del Nord durante il lockdown. Chi in treno, chi in autobus o chi coi propri mezzi, i nostri connazionali hanno così potuto, con l’avvio della fase 2 avvenuta ieri, fare ritorno al «proprio domicilio, abitazione o residenza» nel Mezzogiorno.

No agli assembramenti e tanti controlli

Una partenza di massa che ha visto il tutto esaurito nelle prenotazioni di voli aerei, treni e bus verso Puglia, Campania e Calabria; ma le stesse prenotazioni e il dimezzamento dei posti disponibili dovuto alle misure di distanziamento sociale contro il coronavirus ha fatto sì che nelle stazioni non si registrassero gli assembramenti che avevano caratterizzato l’improvviso esodo dell’8 marzo scorso. Rigorosi e serrati i controlli: è prevista la misurazione della temperatura per chiunque salga sui mezzi, che potrà farlo solo se provvisto di guanti e mascherina. Una volta arrivati alle proprie destinazioni, si dovrà trascorrere un periodo di isolamento domiciliare volontario della durata di 14 giorni.

Sorpresa al casello

Per molti è scattato invece il rientro con i propri mezzi di locomozione. Ad attenderli ai caselli, imponenti schieramenti di forze dell’ordine e Protezione civile dotati di termoscanner e test rapidi a campione anti-Covid. E, sorpresa, alla Barriera di Napoli una persona su 4 è risultata positiva al test rapido che individua gli anticorpi al Sars-Cov-2. Quello, cioè, che indica se l’individuo testato ha contratto il virus.

Lo ha spiegato Alessio Schiesari, l’inviato della trasmissione su La7 Tagadà che ieri si trovava al casello della città partenopea con operatori sanitari e polizia. Il giornalista spiega che «14 persone su 60 controllate sono risultate positive al test rapido». La procedura d controllo inizia con la verifica della temperatura corporea: «Se è maggiore di 37,5° – ha continuato Schiesari – si passa al test rapido. Chi risulta positivo viene poi sottoposto al tampone, ma i risultati arrivano entro qualche giorno. Si tratta ad ogni modo di persone che avevano la febbre e che sono risultate positive ad un test, un numero importante. Una persona su quattro di quelle controllate».

Un numero troppo alto

Un campione troppo circoscritto perché si possa considerare valido ai fini statistici, ma che porta comunque a formulare alcune considerazioni: quante altre persone potrebbero aver contagiato gli infetti testati ieri? E in che modo avrebbero contratto l’infezione, trovandosi nelle scorse settimane in quarantena? «Un numero molto alto – ha così commentato Aldo Morrone, direttore scientifico dell’Istituto San Gallicano –. Questo è un campione, ma il 25% è troppo alto. Vuol dire che queste persone positive agli anticorpi di sicuro hanno avuto un contatto con il virus e quindi quante altre persone avranno contagiato? È il contagio asintomatico di persone che sono state fermate solo perché passavano da una regione all’altra ma che non si sarebbero mai presentate a un controllo».