Milano, 11 mag – Tremenda esplosione a Milano, in zona Porta Romana, all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari. Vasto incendio in corso, causato molto probabilmente dall’esplosione di un furgone, con all’interno bombole di ossigeno. Stando a quanto riportato da Il Giorno e dalle prime informazioni raccolte da vigili del fuoco e carabinieri intervenuti sul posto, un boato è stato avvertito da numerosi cittadini e residenti. Le fiamme che sono poi divampate hanno coinvolto cinque veicoli in sosta, un paio di abitazioni e una farmacia. Al momento si registra un ferito, ustionato, a una mano.

Esplosione a Milano, evacuata una scuola

Alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza dal luogo dove è avvenuta l’esplosione.

Evacuati l’edificio al civico 19 di via Pier Lombardo e una scuola, l’Istituto Suore Mantellate.