Roma, 11 mag – Gli italiani, almeno al momento, vogliono il presidenzialismo. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Euromedia riportato dal Secolo d’Italia. Intenzioni registrate che evidenziano ancora una volta come la sinistra, con i suoi piagnistei sedicenti democratici, sia lontanissima dal sentore popolare.

Italiani e presidenzialismo, cosa dice il sondaggio Euromedia



Gli italiani favorevoli al presidenzialismo, ad oggi, sono ben il 46,6% degli intervistati, a fronte di contrari distaccati di quasi 10 punti (36,8%). Come mai questa differenza? Molti, nel centrodestra ma anche tra gli osservatori, ritengono che l’elemento “elezione diretta del capo dello Stato” potrebbe giocare parecchio a favore della riforma nella percezione dei cittadini, che si troverebbero a votare direttamente il candidato che sale al Colle, praticamente in qualsiasi declinazione possibile (anche in senso semipresidenziale). Un bello smacco alla sinistra ignorante che ciarla di “uomini soli al comando” o, nella “versione Elly Schlein” di “donne”. Una distanza siderale dal popolo che, semmai ce ne fosse bisogno, viene ribadita ancora una volta.

Il Pd cala nei consensi



Il Pd, nel frattempo, “certifica” in qualche maniera questa distanza perdendo mezzo punto tra i consensi ed attestandosi intorno al 19,6% degli intervistati, differentemente da un Movimento 5 Stelle in crescita (+0,5%, ora al 16,2) e Alleanza Verdi e Sinistra, saliti al 2,5%. Tuttavia il dato in sé non mostra nulla di eccezionalmente nuovo: i dem italiani sono già scesi sotto il 20 e sono già altrettanto risaliti in passato. Soprattutto, non sono mai andati al di sotto della soglia critica del 16%, dimostrando una solidità nell’elettorato “zoccolo duro” abbastanza invidiabile per qualunque altro partito italiano. Giorgia Meloni, nel frattempo, sale: FdI guadagna 0,7 punti e supera la soglia del 29%.

Alberto Celletti