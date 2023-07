Roma, 10 lug – Quando venti giorni fa il proprietario di Twitter ha sfidato il proprietario di Facebook a un incontro di lotta libera pensavate di averle viste (ma soprattutto lette) tutte? Non potevate sapere che sarebbe sopraggiunta un’altra, mirabolante, provocazione. Di quelle forse – è bene a questo punto mantenere un minimo di cautela – ineguagliabili. Già, perché Elon Musk ha proposto a Mark Zuckerberg una gara a chi ha il pene più lungo. Sì, anche questa volta avete letto benissimo, non è affatto un’allucinazione provocata dall’anticiclone Cerbero.

Lo spirito dell’adolescente non pare uscire dal corpo di Elon Musk, anche perché ormai si è dato alla sassaiola da ragazzo della via Pal contro il suo principale competitor. E così il Ceo di Tesla ha pensato bene (o male, scegliete voi per chi parteggiare in questo avvincente duello tecno-illogico) di definire Zuckerberg “un cornuto”. Rigorosamente con cinguettio sul suo social, alla faccia della copia Threads che sta lentamente rosicchiando utenti a Twitter: “Zuck is a cuck”. In inglese fa pure rima, giusto per rendere il tutto ancor più di impatto.

Ma è stata una sparata così, dal nulla? Non proprio, Musk ha voluto replicare in questo modo alla foto di uno scambio di battute tra Zuckerberg e l’account del fast food Wendy’s. Quest’ultimo ha consigliato, ironicamente, al fondatore di Facebook di fiondarsi nello spazio per fare un bel dispetto alla società SpaceX. Provocazione che non è sfuggita a Musk, che ha reagito con un’allusione al feticismo per il quale qualcuno, esempio casualissimo un certo “Zuck”, si sollazza nel guardare il proprio partner fare sesso con qualcun altro. Certo, il termine “cuck” può indicare anche chi è privo di carattere e personalità, ma parliamo sempre di una definizione spregiativa.

Ma non è tutto, perché come detto il proprietario di Twitter ha voluto rincarare la dose, provocando ulteriormente l’arcinemico Zuck: “I propose a literal dick measuring contest”. Sì, avete capito benissimo, ha esattamente proposto una gara per stabilire chi ha il pene più lungo. Al momento, Zuck non ha raccolto. Attendiamo fiduciosi un “dimmi quando e dove”, come fatto per la sfida di MMA.

