Roma, 10 lug – Ecco ciò che emerge dal sondaggio dell’Istituto Noto per il Sole 24 ore: ottiene il titolo di sindaco più amato d’Italia il milanese Beppe Sala, ottenendo un considerevole 65% sugli intervistati, dietro di lui il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti con il 64,5% e Antonio De Caro a Bari con il 64%. Numeri che possono sembrare, giustamente, assurdi considerando la condizione in cui versa oggi Milano, il cuore economico dell’intero paese, dove povertà, immigrazione, degrado e criminalità hanno raggiunto livelli mai toccati prima.

Sala apprezzato solo da chi vive in centro, la realtà è altra cosa

Tralasciando la modalità, verificabili, utilizzate per la ricerca quantitativa, il direttore dell’Istituto di sondaggi Antonio Noto ha fatto sapere che il vincitore è stato “valutato più per l’attività amministrativa che per il partito di appartenenza” e che “il riferimento politico dell’amministratore passi in secondo piano rispetto alle sue capacità di gestione”, “in pratica quello di essere percepiti dalla popolazione come i difensori di tutta l’opinione pubblica”. Tutte variabili che troverebbero il sindaco meneghino in una posizione, guardando i fatti di cronaca e i dati della Questura, ben più infelice, anzi disastrosa. Il tanto famigerato “modello Milano”, fatto di arcobaleni e accoglienza, portato avanti nei quasi sette anni di amministrazione Sala, non ha fatto altro che far sprofondare il capoluogo lombardo nell’insicurezza più assoluta.

Immigrazione e povertà

La Milano targata Partito democratico oggi significa violenze, aggressioni e stupri (percentuale di reati sessuali più alta d’Italia) in numero ormai non più quantificabile, commessi nella grande maggioranza dei casi da clandestini e immigrati di seconda generazione. Il problema legato all’immigrazione e alla sicurezza ha trasformato Milano in una delle città più pericolose d’Europa. Anche il mito della ricchezza milanese e della possibilità di crescita si sta affievolendo sempre di più: aumento del numero di senzatetto e di famiglie in difficoltà, per non parlare della tematica del caro affitti. Il “sindaco più amato d’Italia” è quindi riuscito a rendere Milano la città più cara e insicura della penisola; l’unico “merito” quello di aver seguito la linea delle grandi metropoli europee multietniche e per ricchi, con tutte le conseguenze del caso.

Andrea Grieco