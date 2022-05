Roma, 20 mag — Il vaiolo delle scimmie è la prossima infezione di cui dovremo preoccuparci? E’ ancora presto per dirlo. Per ora sappiamo che si tratta di una malattia infettiva causata da un virus diffuso in Africa nei primati e in alcuni roditori, soprattutto in Ghana e Nigeria.

Stando a quanto riportato dal Cdc, il centro americano per la prevenzione delle malattie infettive, l’origine di questo agente patogeno è ancora sconosciuto ma dipende sempre dalla promiscuità uomo-animale e l’infezione non avrebbe niente a che fare con il vaiolo umano, molto più grave, eradicato nel 1980: ne condividerebbe soltanto la «famiglia». Vediamo di fare chiarezza sugli interrogativi che globalmente ci si sta ponendo nelle ultime ore.

Vaiolo delle scimmie, come ci si contagia

Il vaiolo delle scimmie viene trasmesso da un individuo all’altro per via aerea (attraverso il droplet che abbiamo imparato a conoscere con il coronavirus), tramite piccole lesioni della pelle e delle mucose (occhi, bocca). Proprio per questo motivo la trasmissione sessuale è plausibile, ma la scienza ritiene servano altri dati per trarre conclusioni certe. Gli asintomatici non vengono per ora ritenuti contagiosi ma per precauzione è opportuno monitorare i contatti stretti delle persone cui viene diagnosticata la malattia.

I sintomi

I sintomi più comuni sono febbre, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza e ingrossamento dei linfonodi del collo. Dopo alcuni giorni dal contagio compaiono pustole sulla pelle che inizialmente si presentano come piccole macchie. L’infezione tende a guarire spontaneamente, senza terapie specifiche. Il decorso dura dalle due alle quattro settimane e generalmente non lascia strascichi. L’incubazione dura circa due settimane dal contagio. Le forme di cui si ha avuto notizia negli ultimi giorni sono per lo più lievi e tendono a regredire senza grossi problemi. Il fenomeno, spiegano gli esperti, non è allarmante e anche ora non è di alcuna utilità drammatizzare o fare allarmismo. Il sito del governo britannico specifica che la malattia non si diffonde facilmente nella popolazione e il rischio rimane basso

Quanti casi sono stati segnalati in Europa?

Sono stati segnalati 5 in Portogallo (a cui si aggiungono 20 sospetti) dei quali non si registra nessun ricovero. Erano tutti in cliniche della salute sessuale. In Spagna sono emersi 8 sospetti, in Regno Unito almeno 4 e ieri uno in Italia. L’Oms in Inghilterra evidenzia recenti episodi tra chi ha rapporti sessuali occasionali, in particolare negli ambienti degli incontri gay.

La situazione in Italia