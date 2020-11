Roma, 13 nov – Federica Angeli, ex nemica giurata del sindaco Virginia Raggi e ora di “amica” ha ottenuto l’incarico di delegata alle periferie. E come ogni bravo politico che si rispetti, adesso si sta facendo un bel tour del disagio, partito dai grandi classici (San Basilio e Tor Bella Monaca) e proseguito a Valle Galeria. E per farsi “spiegare” meglio il disagio della zona ha deciso di incontrare il rapper 1727wrldstar, quello celebre per essersi immortalato mentre si faceva una fiancata della macchina su un muro a 110 km/h al grido di “Ho preso i muro fratellì”.

“Assurdo che la Angeli si faccia guidare dal rapper”

Algero Corredini, 24 anni è un ex rapper diventato celebre grazie al suo profilo Instagram dove litiga con i suoi follower, si schianta sui muri, si fa i video etc. Dunque, la Angeli, che secondo Roma Today è stata “avvistata” anche a Piana del Sole, è stata vista insieme al rapper 1727wrldstar. Lo rivela Angelo Vastola, ex consigliere democratico del Municipio XI: “E’ andata ad incontrare 1727, in arte fratellì. E’ stata avvistata da alcuni commercianti della zona. Io però trovo che sia assurdo e scandaloso che la delegata della sindaca si faccia illustrare i problemi delle periferie da una persona solo in cerca di visibilità”.

“Galeotto” fu Piazzapulita

Non è la prima volta che la Angeli e il rapper 1727wrldstar si incontrano: galeotto fu la trasmissione televisiva Piazzapulita, dove il rapper aveva caldamente invitato l’autrice di A mano disarmata a farsi un giro nel suo quartiere per capire il disagio capitolino. “Ma è possibile che la delegata della Sindaca debba farsi illustrare le criticità della Piana del Sole da 1727? Da noi mancano le scuole, l’unico centro d’aggregazione giovanile è stato chiuso, si fanno attese infinite per prendere gli autobus. Per non parlare delle difficoltà che, a distanza di due anni, non hanno permesso di sostituire il ponticello di via Sabbadino. Federica Angeli ha bisogno di incontrare “fratellì” per conoscere questi problemi che noi, che viviamo il territorio, segnaliamo da anni?”: queste le parole di dura critica di Vastola alla neodelegata del sindaco.

Angeli: “E’ una brava persona”

La quale ovviamente non ha fatto cadere la domanda di Vastola nel vuoto: “Gliel’avevo promesso in trasmissione che sarei andata a trovarlo. E rivendico la scelta di averlo fatto. Non condivido certi messaggi che lui lancia, e gliel’ho detto, però devo riconoscere che sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla persona, un giovane di ventitré anni che ha voluto mostrarmi i problemi del suo quartiere, dal ponticello fuori uso da due anni, al campo di calcio che definire tale è già un complimento” ha spiegato Federica Angeli. Insomma, da questa emergenza si denota una cosa abbastanza chiara: ha più in mano la situazione delle periferie uno che si schianta sui muri e lo rivendica di un sindaco e dei suoi delegati.

Ilaria Paoletti