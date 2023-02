Roma, 2 feb – Sulle idiozie del marito di Chiara Ferragni potremmo aprire un’apposita rubrica: “le baggianate di Fedez”. Sì perché il rapper spara più o meno una bischerata al giorno, giusto per rimediare figuracce in serie. L’ultima ha dell’avvilente: “Che arte marziale inutile è il karate? Io sono cintura blu, ho perso anni della mia vita a imparare cose completamente inutili, tipo che il pugno si dà così, ma chi ca**o dà il pugno così. Sono delle mossette goliardiche”. Ora, non servirebbe neppure un esperto della “via della mano vuota” per spiegare a Fedez che il karate, in quanto arte marziale, non è una mera pratica fisica. Gichin Funakoshi, celebre karateka nipponico, interpretò il “kara” del karate-dō con il significato di “purificare sé stessi da pensieri egoisti”. Ecco, solo per questo il karate farebbe comodo al rapper. Potremmo poi dilungarci su principi e filosofia di questa sublime arte giapponese, ma con Fedez temiamo soltanto di perdere tempo. E’ allora sufficiente riportare la bella replica di Luigi Busà, oro olimpico a Tokyo 2020.

Karate, l’oro olimpico Busà le suona a Fedez

Busà ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui replica a Fedez, con stile da karateka. “Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché ad oggi, siamo campioni olimpici in quest’arte marziale. Ma non solo – fa presente Busà – sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia”.

L’oro olimpico invita il rapper a non parlare con “leggerezza”: “Io penso che lo sport come una canzone può piacere o non piacere, ma non credo che sia inutile. Nel karate partiamo tutti dallo stesso livello da piccolini, fino ad arrivare poi a grandi campioni che vincono europei, mondiali, fino alle Olimpiadi. Ovviamente abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è quello di fare sport e promuovere il valore del rispetto e dell’uguaglianza”.

E infine l’invito al cantante: “Invito Fedez un giorno ad allenarci insieme perché mi piacerebbe fargli scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport. Per tutti i ragazzi che stanno ascoltando questo messaggio volevo dirvi: continuate a fare ciò che vi piace, abbiate fiducia in voi stessi, difendete sempre ciò in cui credete e non ve ne pentirete mai”.

Alessandro Della Guglia