Poi porta l’esempio di intellettuali e scrittori — ben sopra la caratura del rapper — che pur essendo di sinistra, hanno sollevato dubbi sulla liceità del ddl Zan e su una sua possibile deriva liberticida. «Ci sono persone che non fanno i politici, caro Fedez: si chiamano Flick, Michele Ainis, Staino, Ricolfi. Tutti di sinistra e hanno espresso i loro dubbi su una legge che, caro Fedez, si può discutere. Quello che dice Zan si può discutere, non è perfetto ed eterno. Nessuno vuol negare la possibilità di lottare contro l’omofobia, ma cosa c’è di male se i preti a scuola insegnano cos’è la famiglia cristiana? Tutti siamo contro l’omofobia, ma non per questo la legge deve essere come dice il signor Zan. Si può discutere o no?». Per il venditore di smalti Fedez, evidentemente non se ne può discutere: e per qursto Sgarbi decide di congedarsi mandandolo sgarbescamente affan**lo.