Roma, 13 feb – Esiste al mondo anche un solo cattolico praticante che permetterebbe a quest’uomo di dare una lettura sulla veridicità delle Sacre scritture o altri argomenti inerenti la religione? Ovviamente no, eppure il signor Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, dichiaratamente ateo, non ci dormiva la notte al pensiero di tutti quei credenti che fino ad ora avevano vissuto senza la sua lectio.

Il parere di un ateo

«Ora dico una blasfemia, è il parere di un ateo», parte a testa bassa. «Questa cosa qui [la Bibbia] è uguale a Harry Potter, il Signore degli Anelli. Però, dal momento in cui questo Harry Potter ha messo le fondamenta della società civile, dobbiamo chiederci di cosa parla veramente», afferma il rapper durante la quinta puntata del suo podcast Muschio Selvaggio. A condurla è il rapper con il collega Luis Sal, famoso per il suo videoclip intitolato Vagiaina, un luminare delle Sacre scritture quindi. Stavolta la puntata è dedicata alla Bibbia con il titolo : La Bibbia non parla di Dio?. Gongola tutto Fedez, forse immedesimandosi nella parte di quei ragazzini delle medie che sperano di veder piangere i bambini delle elementari dopo avergli detto che Babbo Natale non esiste. Probabilmente se la figura così.

Arriva l’espertone

A suffragio delle sue teorie coinvolge nel “dibattito” – che dibattito in realtà non è, visto che non c’è un contraddittorio – Mauro Biglino, studioso di ebraico biblico e autore di saggi, culo e camicia con il Rotary, autore di libri quali La Bibbia non parla di Dio e Il Falso testamento. Come invitare l’Anpi a parlare di Foibe, in sunto. «Secondo Biglino, le traduzioni che abbiamo sulle nostre bibbie non sono fedeli, in sostanza», dice Fedez presentando l’ospite, che attacca subito: «Noi non sappiamo chi ha scritto la Bibbia, di nessun versetto possiamo dire con certezza “l’ha scritto quello lì”. Questo vale sia per l’Antico che per il Nuovo Testamento», spiega Biglino. «Il problema non sta nel sostituire una verità ad un’altra. Il problema è far capire che non si possono costruire verità assolute partendo da un libro così. Dopodiché, la Fede è un’altra cosa», dice Biglino. «Ognuno può credere a quello che vuole», chiosa Fedez. Ma alcuni credo sono meno accettabili di altri, vero?

A questo punto ci si mette pure il luminare Luis Sal: «Mi sembra un po’ barbaro andare in giro con il mito Crocifisso, con tutti i modi con cui si poteva rappresentare. E’ come se un fascista girasse con Mussolini a testa in giù». Risate di Fedez. Che poi aggiunge la supercazzola finale: «Il significato può cambiare per una parola. Nella Bibbia non si parla di Dio, la parola che gli si attribuisce in realtà è plurale». Dategli una cattedra in teologia.

Cristina Gauri