Roma, 9 feb – Incontenibile Vittorio Feltri che intervistato nel corso della trasmissione La Zanzara ha dato del bel filo da torcere al conduttore David Parenzo parlando della «battutaccia» su Hitler andata in onda a Stasera Italia. Come ricorderete alcuni giorni fa il giornalista orobico aveva spiazzato tutti rispondendo così a una domanda della Palombelli: «Persone importanti che vorrebbe al governo?», «Hitler…». E giù risate. Le parole di Feltri ovviamente non sono passate inosservate sui social, e il video del suo intervento in tv è diventato immediatamente virale, suscitando una tempesta di critiche – ma anche moltissime malcelate risate.

Feltri fa impazzire Parenzo

Parenzo ieri sera era ben intenzionato a tendere uno dei suoi soliti «tranelli» provocatori a feltri. Senza però ricordarsi di avere a che fare con il re indiscusso della provocazione e del «buttare tutto in caciara». «Del vaccino non ti frega nulla immagino», attacca Cruciani. «No, mi frega eccome, aspetto di poterlo fare perché la situazione non è molto tranquilla», ribatte Feltri incalzato così da Parenzo, che inizia subito a provocare: «Te lo farà il dottor Mengele!». «Magari ci fosse», risponde Feltri seraficamente, provocando la scomposta ilarità di Cruciani e l’ovvio disappunto di Parenzo. «Non contento della prima stronzata detta, ci mette pure la seconda. Hai un’occasione per chiedere scusa», dice quest’ultimo riferendosi alla battuta su Hitler.

Una domanda cretina

Ma Feltri ribadisce quanto twittato ieri: alla «domanda cretina» della Palombelli, visto che Draghi è all’opera, «ho risposto per scherzo: Hitler». E continua specificando che la polemica non ha senso dato che, a suo parere, se avesse detto «Stalin» invece di Hitler, «nessuno avrebbe obiettato». E rincara la dose: «Il comunismo è morto ma voi siete ancora tutti vivi». Ma Parenzo è irremovibile: «E’ una battuta stupida!», e Feltri: «Qui se c’è uno stupido sei proprio tu e nessuno lo mette in dubbio». «Non ha riso nessuno!», ribatte Parenzo. «Che mi frega! Sono degli imbecilli come te!», è la risposta dell’ex direttore di Libero.









Cristina Gauri