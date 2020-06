Agrigento, 23 giu – Che figuraccia clamorosa quella del viceministro alla Infrastrutture Giancarlo Cancelleri in visita ieri a Porto Empedocle, provincia di Agrigento. In occasione della sua trasferta per presentare il programma di rilancio dello scalo portuale del Comune, località arcinota soprattutto da quando le acque antistanti il porto ospitano la famosa – o famigerata – Moby Zazà, la costosissima – per le nostre tasche – nave-traghetto dotata di ogni comfort e adibita alla quarantena dei clandestini che arrivano sulle nostre coste, Cancelleri ha così dichiarato ai giornalisti: «Ho visto che c’è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti e che ci sono prospettive». La nave in questione non è però un’imbarcazione turistica ma la stessa Moby Zazà, peraltro affittata dallo stesso ministero delle Infrastrutture di cui il pentastellato Cancelleri è viceministro.

Un altro fulgido esempio di competenza e preparazione dalla scuderia 5 Stelle insomma: e quando i giornalisti gli fanno notare lo scivolone, lui si scrolla le spalle farfugliando un “Eeeh vabbè”. Nel frattempo a Porto Empedocle, l’altro ieri è arrivata l’onnipresente Sea Watch con a bordo 211 clandestini recuperati in acque internazionali e trasportati nel traghetto citato da Cancelleri per la quarantena. Proprio il sindaco grillino Ida Carmina, in seguito all’ennesimo sbarco ha lanciato ieri l’allarme: «Le navi delle Ong stanno facendo i taxi del Mediterraneo. È necessario che lo Stato e l’Europa ci aiutino a sostenere il peso dell’accoglienza perché tutti i migranti, sia quelli sbarcati a Lampedusa che quelli soccorsi in acque internazionali, passano da Porto Empedocle. Abbiamo bisogno di aiuto», è stato l’appello lanciato dalla prima cittadina.

Su di un punto, però, ci tocca dare ragione a Cancelleri: per i clandestini, le «prospettive» ci sono sempre.