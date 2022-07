Roma, 4 lug — Fine pena mai: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi sconteranno l’ergastolo per aver assassinato a calci e pugni il giovanissimo Willy Monteiro Duarte la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 in largo Santa Caterina, a Colleferro. Willy venne letteralmente massacrato per aver tentato di difendere un amico dalla furia del branco capitanato dai Bianchi. Venne lasciato per terra con il cuore crepato dalla botte, finito con un colpo di karate alla giugulare, devastato da un numero impressionante di colpi.

Ergastolo per i fratelli Bianchi

Più lieve le condanne per gli altri due imputati: 23 anni per Francesco Belleggia, 21 per Mario Pincarelli. Lo hanno stabilito poco fa i giudici della Corte d’Assise di Frosinone, scatenato applausi e urla di approvazione in aula mentre gli imputati, chiusi nella cella di sicurezza, hanno gridato e imprecato prima di essere allontanati dalla Penitenziaria. Presenti durante la lettura della sentenza anche i genitori di Willy, Lucia e Armando, e la sorella Mirella.

Sentenza giusta, ma il dolore rimane

Il padre di Willy ha espresso soddisfazione per il verdetto: «Sentenza giusta ma il dolore resta infinito». Soddisfatto per la condanna dei fratelli Bianchi anche il pubblico ministero Giovanni Taglialatela: «È quello che speravamo in relazione al lavoro svolto, ma sappiamo che il giudizio poi si presta a delle variabili e il fatto aveva un contesto e delle sfumature che potevano dare adito a una diversa valutazione. Tuttavia le prove che avevamo prodotto erano, a nostro avviso, assolutamente sufficienti e più che fondate per chiedere quello che abbiamo chiesto». Il legale difensore dei due fratelli condannati all’ergastolo ascrive l’esito del processo all’enorme clamore mediatico che la vicenda aveva suscitato. «È stato un processo mediatico. Va contro tutti i principi logici. Leggeremo le motivazioni e poi faremo appello. Siamo senza parole».

Il ricordo di Willy