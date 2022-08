Firenze, 3 ago — Un uomo autopercepitosi come donna e dichiaratosi «trans» ha aggredito una agente del reparto femminile del carcere di Sollicciano (Firenze) dove è detenuto. Si tratta della quarta aggressione in un mese in un istituto detentivo che naviga a vista tra sovraffollamento, condizioni igieniche al limite del disastroso e problemi di disagio psichiatrico di numerosi detenuti. Una situazione comune a molte carceri toscane ad oggi affollate da 3mila detenuti. Lo rende noto Giuseppe Proietti Consalvi, vicesegretario generale Osapp.

Trans aggredisce poliziotta per l’ennesima volta

«Un detenuto transgender italiano, già noto per le numerose aggressioni verbali e fisici, ieri verso le ore 13 e 20, con modi arroganti e aggressivi, chiedeva alla poliziotta addetta alla vigilanza e osservazione della Sezione una visita medica», è il racconto Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Il trans autore dell’attacco ai danni della poliziotta non è nuovo a questo tipo di exploit messi a punto approfittando della propria soverchiante forza fisica — essendo, di fatto, un uomo. Perché dunque collocare un soggetto aggressivo e psicologicamente instabile nella sezione femminile di un carcere, con grave rischio per l’incolumità delle altre detenute?

Perché viene lasciato in mezzo alle donne?

«La collega, come da prassi, contattava l’infermiera del Reparto la quale, dopo la sua valutazione, chiamava il Medico di Guardia». Decisione che ha causato prima la reazione stizzita del trans «sentendo che la poliziotta parlava con l’infermiera e non con il Medico di Guardia», e poi un accesso d’ira, «strattonandola e con una manovra di torsione del polso riesce a prendere il telefono cordless scaraventandolo al muro. La poliziotta è dovuta ricorre all’ospedale per forti dolori dalla spalla alla mano sinistra». Si tratta della terza aggressione nel giro di pochi mesi.

Il vicesegretario Osapp fa notare come «nonostante le rassicurazioni ricevute dal provveditorato regionale in merito a un trasferimento in altro istituto del soggetto in questione, lo stesso continua ad essere ristretto a Sollicciano, e purtroppo continua nelle sue scorribande nei confronti delle poliziotte penitenziarie in servizio nel reparto».

Cristina Gauri