Foggia, 21 apr – Nell’Italia ostaggio delle misure di contenimento del coronavirus, dove la presenza dello Stato si palesa ormai solo attraverso il controllo serrato delle forze dell’ordine, uscire di casa per recare l’ultimo saluto a un famigliare deceduto è passibile di multa. Tutto è subordinato alle normative, il sacro è stato cancellato dai diktat dei virologi e delle task force – sempre che si parli di italiani, per gli stranieri è possibile assembrarsi e circolare indisturbati nella pressoché totale impunità.

E’ il caso, ad esempio, dei tre cittadini di San Paolo di Civitate, un piccolo Comune in provincia di Foggia, che si erano recati davanti all’obitorio del cimitero per dare un ultimo saluto al fratello morto improvvisamente il giorno di Pasqua, e che i solerti carabinieri locali hanno multato per quasi 900 euro. Il fatto è accaduto circa una settimana fa, ma FoggiaToday ne dà notizia solo ora. I 3 sono i famigliari di Salvatore Antonelli, stroncato da un arresto cardiaco durante la festività pasquale. L’uomo era molto conosciuto e amato nel piccolo paese, in quanto presidente della locale società di calcio Asd San Paolo. L’intera comunità, indignata e incredula, si è stretta intorno al dolore della famiglia, che oltre alla perdita del proprio caro si è ritrovata a dover subire l’abuso di una multa ingiustificata.