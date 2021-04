Roma, 27 apr — E finalmente il dì tanto atteso è arrivato. 26 Aprile 2021 d.C.., dove per d.C. non si intende dopo Cristo, ma dopo Covid, anche se poi, la condizione legata alla pandemia da Covid 19, tanto passata non è: da oggi, giorno in cui la maggior parte degli esercenti della ristorazione si sente turlupinata dalle nuove “concessioni” alla libertà di intraprendere, nelle zone gialle si potrà tornare a circolare senza problemi, mentre per spostarsi tra zone di colore diverso tra loro è previsto il “green pass”. A parte il fatto che, visto che siamo in Italia, ci piacerebbe chiamare le cose con il loro nome – per esempio “certificato per la libera circolazione” – ci sembra quantomeno invadente chiedere a un cittadino di dimostrare, dati sanitari alla mano, di potersi muovere da una “casella” all’altra.

Il Garante della privacy boccia il green pass

Certamente il ragionamento fatto dal garante della Privacy non deve essere stato proprio uguale al nostro. Ciononostante, il presidente Pasquale Stanzione ha reso noto che nell’applicazione del pass verde si ravvisa più di una irregolarità. A quanto pare, in un colpo solo si sono verificate le violazioni di ben 6 articoli del GDPR – acronimo inglese che sta per General Data Protection Regulation – ovvero il regolamento europeo deputato alla protezione dei dati personali. Il Garante osserva innanzitutto che “il cosiddetto ‘decreto riaperture’ non garantisce una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei green pass su scala nazionale, ed è gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali”.

Gravi irregolarità nel trattamento dei dati

In contrasto con quanto previsto dal suddetto regolamento, il decreto non definisce minimamente le finalità per il trattamento dei dati sulla salute degli italiani, tantomeno chi sia il “titolare del trattamento”. In poche parole, se i dati nel green pass dovessero essere sbagliati, non si saprebbe a chi rivolgerci per far valere i propri diritti. La norma prevede poi un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire alle Forze dell’Ordine in caso di controllo, in violazione del principio di minimizzazione.

Per la durata della certificazione sarebbe stato sufficiente indicare la sola data di scadenza del certificato, senza dover far riferimento a dati inerenti l’avvenuta negativizzazione a seguito dell’infezione da Covid. O l’essersi sottoposti a vaccinazione. Non è da sottovalutare, poi, che a seguito della trascrizione di dati inesatti o non aggiornati si potrebbe avere un’ulteriore limitazione della libertà di circolazione degli individui sul territorio nazionale e fuori da esso. E pensare che certi personaggi che hanno stilato il D.L. non fanno altro che riempirsi la bocca con la parola “Liberazione”. Termine che niente sembra avere a che fare con il ben più alto valore della Libertà.

Nessuno ha risposto all’informativa

Ora, il Decreto legge che ha portato all’ideona del green pass è stato stilato dai Ministeri che hanno l’incarico di gestire la pandemia. Ci domandiamo quindi se, all’interno degli stessi, vi sia qualcuno di effettivamente erudito circa la protezione dei dati personali. In ogni caso, si sarebbe potuto consultare il Garante in via preventiva, non vi pare? Così non è stato. E all’informativa che spiegava le obiezioni di Stanzione, nessuno si è degnato di rispondere. Da regolamento europeo, infatti, i signori dell’Authority avrebbero dovuto ricevere una bozza del provvedimento normativo sulla quale poter fornire un parere, per poi procedere all’implementazione della stessa. Ma nessuna bozza è mai arrivata. Tanto da far pensare a una volontà di aggiustamento in corso d’opera. Come al solito!

Francesca D’Anna