Bologna, 5 feb – Patriarcato, trema: da Bologna – da dove sennò – arriva Vagin, il gin concepito e creato per combattere gli stereotipi di genere. Siete preoccupati, vero? Effettivamente il nome incute timore: non c’è niente di più gustoso che sorseggiare un drink a base di gin e pensare all’organo sessuale femminile, magari proprio quello di una femminista bolognese. Delizioso.

Il gin Vagin contro gli stereotipi di genere

L’idea, fa sapere BolognaToday, arriva da una coppia di giovani creativi – a Bologna se non sei «creativo» non puoi entrare nemmeno nei supermercati, è il corrispettivo del patentino sanitario che qualcuno vorrebbe appiopparci – con la voglia di «rovesciare il mondo rigido e maschilista» dei bar. E per farlo i «creativi» hanno pensato di chiamare il gin «Vagin», secondo il paradigma, tanto caro alle femministe, per cui se si impone con ogni mezzo e riferimento l’immagine e il concetto di «vagina» in ogni ambito dell’esistenza altrui, si sta attivamente combattendo il patriarcato.

Al patriarcato non potrebbe fregare di meno

Ovviamente il patriarcato se ne frega di questa imposizione. Anzi, tale narrativa finisce per nauseare ulteriormente chi già prima aveva in odio il femminismo, è palese che non esiste al mondo maschilista che vedendo la marca Vagin sugli scaffali di un supermercato o apprendendo dell’esistenza del Museo della vagina ne rinasca sensibilizzato sulla tematica.

L’ambiente dei bar è “maschilista”

La donna del progetto è la 26enne Francesca Fiumara. Durante il primo lockdown ha perso il lavoro nella ristorazione e si è laureata via Skype in Semiotica all’Alma Mater. Lui invece è Tiziano Ballardini, 34 anni, un lavoro come commerciale in un’azienda locale. Entrambi ex baristi, concordano nel sostenere che quello dei bar sia un ambiente «rigido e maschilista». «Di qui la voglia di rovesciare un po’ quel mondo, entrando con ironia e divertimento, inneggiando alla libertà sessuale». A Bologna faranno certamente affari d’oro.

Che ideona creativa!

«Tutto è nato dal nome, dall’idea che stava a monte – racconta Ballardini – volevamo portare un prodotto che avesse personalità, che non seguisse la tendenza del gin serio e di nicchia con l’ingrediente raro». Anche la creatività è un ingrediente raro, a quanto pare. E quale migliore dimostrazione di personalità se non quella di utilizzare l’idea degli organi genitali per mettere in commercio il proprio prodotto? Non l’ha mai fatto nessuno. Il primo paragone che viene in mente è quello della pastasciutta a forma di cazzetti che si trova in certi negozi di articoli regalo goliardici. «Abbiamo deciso di produrre qualcosa che avesse un concetto alle spalle e siamo partiti dal nome, che è appositamente trash per portare un po’ di simpatia in questi locali così “tirati”».

Il gin Vagin è entrato ufficialmente in commercio a fine dicembre. «La comunicazione nasce dall’idea di decostruire l’immagine del gin serioso, antico e londinese, legata anche alla figura maschile del barman hipster coi baffoni. Volevamo proporre qualcosa di avanguardistico e ironico, che spezzasse questa serietà ed elitarismo dei bar». Effettivamente le barzellette sulla fi*a non tramontano mai. Conoscendo gli italiani, peraltro, immaginiamo già la doverosa valanga di battute a sfondo «sessista» che fioccheranno durante la degustazione del gin Vagin. Roba da mandare al manicomio la Murgia. Forse non proprio l’obiettivo che i suoi creatori si erano prefissati.









Cristina Gauri