Di Rocco si rivolge ai circa 180mila i rom italiani aventi diritto di voto in Italia: «Ma il nostro partito non è aperto soltanto a loro – spiega al Giornale.it – tutte le persone che credono nelle nostre battaglie possono aderire». Al primo punto del programma politico di Mistipé, c’è la «lotta all’odio e alla discriminazione nei confronti dei rom» e degli stranieri in generale. L’impostazione progressista è chiara, e chissà che in un futuro non si parlerà di alleanze con i big della sinistra nostrana.

Il Partito rom contro le ruspe

Una cosa è certa, Mistipé nasce per contrastare «chi con la ruspa ha fatto un’intera campagna elettorale». Il riferimento alla Lega è chiaro. «Da due anni a questa parte, in televisione sentiamo soltanto discorsi d’odio verso i rom da parte di politici di destra, come Matteo Salvini, e di fronte alle loro accuse finora non ci siamo potuti mai difendere, per questo abbiamo deciso di entrare in politica». E prosegue: «I rom sono discriminati, io sono italiana ma mi sento una cittadina di serie z, come zingara, i politici devono capire che ormai viviamo in una società cosmopolita, oggi parlare del diverso è una cosa superata, non ha alcun senso». Verrebbe da dire che i fatti di cronaca e le attività criminali compiute da tanti di coloro che vorrebbe rappresentare in parlamento parlano da soli…

Cristina Gauri