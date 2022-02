Roma, 15 feb – “Non esiste dal punto di vista scientifico alcuna motivazione perché il green pass resti in essere“: parola di Maria Rita Gismondo. Tanto meno dopo il 31 marzo quando scadrà lo stato d’emergenza per Covid-19. E ancor meno per tutto il 2022 come proposto per esempio da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, fa presente la microbiologa. Se l’idea è quella di mantenerlo, a livello politico “dovrebbero spiegarcene le ragioni”. Così all’Adnkronos Salute la Gismondo.

Gismondo: “Non esiste ragione scientifica per mantenere il green pass”

“Ricordiamo – sottolinea la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano – che il green pass è stato istituito a livello europeo e recepito dall’Italia come un documento”. Nome ufficiale Eu Digital Covid Certificate, “che potesse dare la luce verde alla libera circolazione dei cittadini in Europa, favorendola”. “E’ stato poi utilizzato, prima negandolo, poi in modo dichiarato, al fine di costringere” a vaccinarsi anche “chi non avesse la sua convinzione personale alla vaccinazione. Bene. Adesso i vaccinati” con prima dose in Italia “sono oltre il 91%: non c’è nessun motivo – insiste la Gismondo – né in termini di vaccinazioni da effettuare, né in termini di situazione epidemiologica attuale, per cui si debba continuare a giustificare l’utilizzo del green pass”.

Anche Bassetti contrario: “Estenderlo oltre il 31 marzo è una decisione politica non sanitaria”

Certificazione che “fra l’altro – denuncia l’esperta – viene ancora presentato erroneamente come una sicurezza per non contagiarsi o contagiare. Non è così – ci tiene a ribadire la Gismondo – perché sappiamo che il vaccino” anti Covid, “estremamente utile, lo è per preservarci dalla gravità della malattia, non per prevenire la diffusione del virus”. La microbiologa non è l’unica a essere contraria al green pass. Anche Matteo Bassetti sostiene che “il green pass ha esaurito il suo compito di strumento per far vaccinare gli italiani. Mantenerlo oltre il 31 marzo non porterà a far immunizzare di più di quanto fatto fino ad oggi, c’è infatti uno zoccolo duro che non si convince. Rimane uno strumento politico e se il governo riterrà opportuno estenderlo oltre il 31 marzo sarà solo una decisione politica e non sanitaria. Non si dica il contrario. Andare oltre il 31 marzo è mostrare i muscoli per un gioco che non vale la candela”, fa presente l’infettivologo.

Andreoni: “Dal punto di vista scientifico non ha alcun senso mantenerlo”

“Se si vuole dare un segno di ritorno alla normalità e se abbiamo scelto la strada delle riduzione graduale delle misure, sinceramente mantenere l’obbligo del green pass oltre il 31 marzo, quando dovrebbe scadere lo stato di emergenza, mi pare davvero anacronistico”. Lo spiega, sempre all’Adnkronos Salute, Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Simit-Società italiana di malattie infettive e tropicali. Anche Andreoni precisa che il green pass non ha alcunché di scientifico. “Dal punto vista scientifico hanno più valenza misure come mascherina e distanziamento. Se quindi abbiamo deciso di allentare su quel fronte, non vedo il senso di mantenere il green pass per tutto il 2022″, conclude in risposta a Ricciardi.

Costa: “Dopo il 31 marzo potrebbe essere eliminato”

Sul fronte del governo, chi si sbilancia timidamente è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Dopo il 31 marzo il green pass potrebbe essere eliminato”, dichiara ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1. Il condizionale è più che mai d’obbligo, visto che Costa subordina l’eliminazione della certificazione verde al completamento della terza dose entro la fine dello stato di emergenza.

Adolfo Spezzaferro