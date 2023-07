Roma, 3 lug – Ci risiamo, gli sfigati di Ultima Generazione tornano a mostrare tutta l’idiozia che li pervade. Stavolta hanno deciso di imbrattare il selciato di fronte al Battistero di Firenze. Per l’esattezza davanti alla porta del Paradiso, che per fortuna non ha subito danni. Il blitz eco-illogico è stato compiuto da cinque soggetti appartenenti all’ormai celebre gruppo di vandali rompipalle. Per l’occasione, gli eco-teppisti hanno srotolato uno striscione con su scritto “Non paghiamo il fossile”, per poi versarsi addosso vernice rossa. Il tutto, a loro dire, per esprimere solidarietà nei confronti di due attivisti di Ultima Generazione, condannati a 9 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.500 euro ciascuno – oltre al risarcimento di 28mila euro di danni -,per essersi incollati al basamento della statua di Laocoonte ai Musei Vaticani, nell’estate 2022.

Ultima Generazione imbratta il selciato davanti al Battistero di Firenze

Per non farsi mancare nulla, i cinque fenomeni (da baraccone) della situazione, hanno letto dei brani tratti dall’Enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco, contenenti alcuni riferimenti alla crisi climatica. Sul posto, pochi minuti dopo l’inizio della sceneggiata, è arrivata la Polizia municipale. I vigili hanno portato via quattro attivisti. L’ultimo di loro è rimasto seduto, mezzo nudo, davanti al Battistero, prima di essere trascinato via dagli agenti.

Stando a quanto riferito dai tecnici restauratori dell’Opera del Duomo di Firenze, fortunatamente non vi sarebbero danni al Battistero. Il materiale usato dagli eco-storditi per imbrattare il selciato, sarebbe composto da materiale organico.

“Credo che la battaglia sull’emergenza ambientale sia una battaglia da fare tutti insieme, cittadini istituzioni e società civile. Tuttavia credo che attaccare anche solo simbolicamente, senza danni materiali a differenza di quanto accadde con Palazzo Vecchio, il patrimonio culturale sia un messaggio sbagliato”, ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa, dopo l’odierna sceneggiata di Ultima Generazione.

Alessandro Della Guglia