Roma, 3 lug– Il continuo aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale preoccupa anche Twitter, il quale ha fatto sapere che effettuerà delle contro misure per cercare di limitare il fenomeno sulla piattaforma, specialmente per quanto riguarda l’uso di dati da parte di soggetti terzi, in particolare proprio quelli che alimentano modelli di A.I. con i vari rischi che ne conseguono. Il colosso della messaggistica limiterà la lettura a 6.000 messaggi al giorno per gli account verificati, quelli con la cosiddetta spunta blu, 600 per gli utenti non verificati e 300 per i nuovi account non verificati. Soglie che dovrebbero essere presto alzate rispettivamente a 8.000, 800 e 400.

Twitter e le contro misure all’A.I

Lo stesso proprietario della piattaforma, Elon Musk, aveva annunciato lo scorso venerdì che non sarebbe stato più possibile leggere i messaggi sul social network senza connettersi attraverso un account registrato: “Quasi tutte le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, dalle start-up ai più grandi gruppi del mondo, stavano raccogliendo grandi quantità di dati“. In concomitanza di queste nuove misure contro l’intelligenza artificiale sono letteralmente schizzate le segnalazioni d’inaccessibilità, condite dalla sparizione della timeline della piattaforma e di alcuni profili.

Possibile “distruzione della civiltà”

Potrebbe sembrare alquanto paradossale che proprio il visionario Elon Musk, mente di Tesla, Starlink e SpaceX oltre che uno tra i principali innovatori nel settore tecnologico, si scagli con poche riserve contro lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Lo stesso miliardario, negli scorsi mesi, aveva espresso la sua preoccupazione, avvertendo che l’A.I avrebbe potuto portare addirittura alla “distruzione della civiltà”. A marzo, unitamente ad altri imprenditori leader del settore aveva firmato una lettera aperta nella quale si chiedeva a gran voce una pausa nella corsa “fuori controllo” dello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Andrea Grieco