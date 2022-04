Roma, 4 apr — Morire a 25 anni, in vacanza in Italia, mentre il compagno cerca disperatamente di comunicare con 118 e forze dell’ordine che non conoscono una parola d’inglese: è accaduto a Janna Gommelt, turista tedesca deceduta il 20 gennaio scorso mentre si trovava sul suo furgone-camper parcheggiato a poca distanza dal mare di Focene (Roma).

Turista tedesca ha un malore, l’ambulanza arriva 43 minuti dopo

«Si è chinata per prendere una cosa in frigorifero e ha detto solo ‘sto svenendo’ — ha raccontato a Repubblica Michael Douglas, 34 anni, compagno della defunta —. Non ho esitato nemmeno un secondo prima di chiamare l’ambulanza. Se i soccorsi fossero arrivati in tempo Janna sarebbe ancora viva». L’ambulanza è arrivata a 43 minuti dalla prima telefonata, effettuata alle 15,39 di quel giorno. Quando ormai non c’era più nulla da fare. «Mi hanno subito messo in attesa per trovare un un operatore in grado di parlare inglese. Poi, sempre faticando nelle comunicazioni, mi è stato detto di tenere acceso il gps così che l’ambulanza ci potesse trovare», spiega Douglas. Dei soccorsi non vi è traccia. Allora scatta la seconda telefonata, alle 16.10, della durata di dieci lunghi minuti, mentre la vita abbandonava i corpo della turista tedesca. A quel punto Michael, disperato, si mette alla guida del mezzo e «suonando il clacson come un matto», riesce a farsi notare dagli uomini dei soccorsi che a quattro isolati di distanza pattugliavano la spiaggia.

Interrogato con Google translate

Janna viene caricata in ambulanza, ma il mezzo partirà solo 15 minuti dopo. Destinazione, l’ospedale Grasis di Ostia, dove 4 carabinieri accolgono Douglas all’ingresso del Pronto Soccorso. «Mi hanno interrogato per 6 ore con Google Translate. Non mi hanno mai fatto parlare con un medico o un infermiere per sapere cosa fosse successo. Poi, alle 10,30 di sera, è arrivato il furgone che l’ha portata in obitorio» al cimitero del Verano. Il suo corpo non è più uscito da lì. Per lei è stata disposta e completata l’autopsia. Nonostante ciò, il legale incaricato dalla famiglia della turista tedesca, l’avvocato Manuele Piccioni, non ha mai ricevuto l’esito dell’esame: la causa della morte rimane quindi ignota ai parenti.

I genitori non sanno di che cosa è morta

Intanto alla Procura di Civitavecchia è stato aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Perché suicidio? «Sono passati oltre 70 giorni e la famiglia di Janna Gommelt non ha ancora saputo per quale motivo è venuta a mancare la donna. Non mi è mai capitata una situazione del genere». Anche perché «>Il nullaosta per la cremazione è stato concesso a metà febbraio. Questo vuol dire che le cause della morte sono accertate e che è già chiaro che non ci sarà l’esigenza di ulteriori accertamenti sul cadavere, dato che appunto, può essere cremato. Per questo non mi spiego il motivo di questa lunga attesa».

Omissione di soccorso?

Una cosa è sicura: se fosse accertato nella relazione il «nesso causale tra ritardo e morte, allora questo» sarebbe «un classico esempio di omissione di soccorso». Un’attesa di 43 minuti dalla prima chiamata per i soccorsi «È un tempo mostruoso. Ripeto, tutto sta nel verificare se il ritardo, così come raccontato dal signor Douglas, corrisponde a quanto riportato dai medici».

Cristina Gauri