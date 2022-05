Roma, 22 mag — Il piccolo Leone Ferragnez, figlio di Fedez e di Chiara Ferragni, ha solo 4 anni ma già «marca male». Oppure benissimo, a seconda del punto di vista. Nonostante gli smalti del padre, il sostegno al ddl Zan, i ripetuti inviti social da parte di entrambi i genitori ad abbattere gli stereotipi eteronormativi e patriarcali, quel piccolo teppista di Leone Lucia si ostina a esprimere opinioni decisamente invise ai sostenitori dell’uguaglianza di genere: ad esempio, che il rosa è un colore da femminucce, e il blu da maschi.

Il figlio di Fedez contro l’uguaglianza di genere

Lo ha affermato pubblicamente lo stesso figlio di Fedez, in uno delle migliaia di video che lo vedono protagonista suo malgrado su Instagram e TikTok. Nel video, Leone mostra al papà un gioco rosso e blu che al momento «è passato» alla sorellina Vittoria, esprimendo la propria contrarietà perché, dice, «non sono colori da femmine». «Non esistono colori da femmine», ribatte prontamente il rapper. «Sì, il rosa…», risponde Leone sicurissimo. «Non è vero, a me piace il rosa e lo metto anche io. Ma chi te l’ha insegnata questa cosa?», chiede Fedez al figlio.

Una padre distrutto

Il marito della Ferragni sprofonda nel più nero sgomento. Nonostante il lavaggio del cervello a base di smalti da uomini e propaganda Lgbt 24 ore su 24, nonostante aver cresciuto la propria creatura in un’atmosfera sottovuoto di politicamente corretto puro al 100%, il pargolo di casa Ferragnez se ne esce con queste boutade di stampo medieval nazista. Roba da lavargli la bocca con il sapone, come si faceva un tempo quando dalle bocche dei bimbi uscivano parolacce sentite chissà dove. E le parolacce di questi anni ’20 del Duemila, a quanto pare, sono affermare che normalmente i bambini preferiscono l’azzurro o il blu. Una cosa è sicura: avrà pure 4 anni, ma il piccolo Leone ha più sale in zucca del padre — e pensa più liberamente di lui.

Cristina Gauri