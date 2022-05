Un patriota, oggi, non può che vedere nel Partito democratico la propria nemesi. Tuttavia, è doveroso spezzare una lancia in favore dei nostri nemici e riconoscere loro due aspetti che mancano alla maggior parte delle forze politiche italiane: la coerenza e la costanza.

Prendiamo in considerazione la questione ucraina. Il Pd ha sposato, sin da subito, senza se e senza ma, la linea iperatlantista e turboeuropeista. Pur avendo al proprio interno svariate correnti, spesso in contrasto tra di loro, la casa dei «liberals» italici si è compattata dietro gli stendardi della Nato e, ovviamente, del drappo blu europeo. La retorica bellicista votata alla completa rottura con Mosca, sia dal punto di vista militare e politico che da quello economico ed energetico, ha trovato nel Pd un megafono sempre acceso. E mai intermittente.

Pd e centrodestra

Non si può dire la stessa cosa delle altre sigle maggiori nell’arco parlamentare. In bilico tra sudditanza mediatica e pressione elettorale, il centrodestra – eccezion fatta per Forza Italia, sempre più spesso indistinguibile dallo stesso Pd – ha tentennato nell’esprimersi sul conflitto in Ucraina. Amici del Cremlino ma fidi alleati dello Zio Sam. Con un piede a Mosca e l’altro a Bruxelles. Uno spettacolo di debolezza e incoerenza che ha irritato milioni di elettori, ancora convinti – bontà loro – che a fronteggiare il centrosinistra in Parlamento vi sia una reale alternativa. Sul Movimento 5 Stelle, stampella stupida del Pd, mi sia concesso di stendere un velo pietoso.

Così, mentre il centrodestra ha balbettato dietro la narrazione dominante, il partito di Enrico Letta, regista di tale narrazione, è passato velocemente dal «morire per Maastricht» al «morire per Kiev». E lo ha fatto con quell'abnegazione militare mista a fanatismo ideologico che permette al Pd di poter contare su uno zoccolo duro di elettori praticamente inscalfibile.