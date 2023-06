Nata a Tione, in Trentino, Gino si è diplomata al liceo scientifico per poi laurearsi in economia all’Università di Trento. Dopo aver completato un dottorato di ricerca a Pisa è approdata negli States dove è stata nominata Full professor alla Harvard Business School. Attualmente si trova in congedo amministrativo, come si legge sulla sua pagina nel sito di Harvard.

A LinkedIn ha affidato un post nel tentativo di chiarire la propria posizione riguardo la faccenda della falsificazione dati: «Molti di voi mi stanno contattando chiedendomi delle notizie recenti che riguardano il mio lavoro. Sto continuando a valutare queste accuse e le opzioni a mia disposizione. Per questo posso dire poco pubblicamente. Voglio assicurarvi che sto prendendo la cosa seriamente e che verrà affrontata. Sono lusingata e onorata da tutti coloro che mi hanno contattata per un confronto – il vostro sostegno leale significa tutto per me».