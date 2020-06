Roma, 10 giu – Durante l’epidemia di coronavirus si sono verificati molto raramente episodi di contestazioni, da parte dei virologi e immunologi nostrani, delle dichiarazioni e delle indicazioni dell’Oms; ma ora, con la luce in fondo al tunnel più che visibile e a fronte di una vergognosa, interminabile serie di ritardi, omissioni, scivoloni e capriole dell’Organizzazione, qualcuno non ce la fa più a stare religiosamente zitto come l’etichetta imporrebbe. E’ il caso, ad esempio, dell’immunologo Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, che di lotta al coronavirus qualcosina ne sa, essendo stato l’esperto capace di ridurre e azzerare l’epidemia in Veneto. Crisanti è semplicemente furibondo con l’Oms, e in un’intervista rilasciata al Giornale non si fa scrupolo di lesinare critiche verso la gestione caotica e cialtrona della pandemia: «l’Oms ha detto tutto e il contrario di tutto sul Covid».

Troppi burocrati e pochi esperti

«Nell’Organizzazione mondiale della Sanità ci sono troppi burocrati e pochi esperti con competenze – attacca – serve più presenza qualificata sul territorio e meno gente a Ginevra». Grande rabbia anche per il doppio dietrofront delle ultime ore sugli asintomatici. Prima l’Oms, attraverso le dichiarazioni del capo della task-force contro il Covid-19, dichiara che raramente questi possono trasmettere il Covid-19, poi corregge il tiro dicendo che si riferiva a piccoli studi. «È l’ennesima svista, fatta forse per nascondere tutte le stupidaggini che hanno detto prima. Comunque dire che gli asintomatici sono poco infettivi è un’affermazione che va contro ogni osservazione scientifica. Purtroppo sono i giovani a trasmettere la malattia, perché spesso manifestano l’infezione in maniera asintomatica, mettendo più a rischio la salute degli altri», insiste.

L’ultima stupidaggine