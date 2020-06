Londra, 10 giu – “È veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi” scrive l’ex Beatle Paul McCartney sulla sua pagina Facebook e perché sia ancor più chiaro, lo scrive in italiano. McCartney fa riferimento ai concerti del tour estivo cancellati a causa del coronavirus e che per i suoi fan italiani s’è trasformato in una sorta di truffa, dato che invece di essere rimborsati sono stati messi a tacere con un voucher riutilizzabile per altri concerti del medesimo gestore.

McCartney: “Cancellazione fatta su promessa di rimborsi”

“Il 7 maggio 2020 è stato annunciato che, a causa della pandemia globale del Covid-19, il tour estivo di Paul McCartney sarebbe stato cancellato. La cancellazione è stata fatta sul presupposto che a tutti coloro che avevano acquistato un biglietto per gli spettacoli sarebbe stato offerto un rimborso totale del prezzo del biglietto pagato” si legge sulla pagina Facebook di McCartney. “Mentre ciò è avvenuto in tutti gli altri paesi che Paul e la sua band dovevano visitare tra Maggio e Giugno, il governo italiano, su indicazione di Assomusica (l’Associazione italiana di promotori di musica dal vivo) ha approvato un decreto che autorizza tutti i possessori dei biglietti precedentemente acquistati per gli spettacoli dal vivo di avere la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto. I soldi provenienti dalla vendita dei biglietti in Italia sono esclusivamente trattenuti dai promoter locali”.

McCartney: “Un vero insulto per i fan”

“Abbastanza comprensibilmente, i fan di Paul McCartney sono fortemente amareggiati da questa tipologia di rimborso poiché hanno pagato per vedere un preciso spettacolo, non altri dello stesso promoter”. E poi, prosegue la nota dell’ex Beatle: “È veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi”. “Senza i fan non ci sarebbe musica dal vivo” si legge ancora sulla pagina di McCartney “siamo fortemente in disaccordo con ciò che il governo italiano e Assomusica hanno fatto. A tutti i fan degli altri Paesi che avremmo visitato quest’estate è stato offerto il rimborso completo. L’organizzatore italiano dei nostri spettacoli ed i legislatori italiani devono fare la cosa giusta in questo caso”. “Siamo tutti estremamente dispiaciuti del fatto che gli spettacoli non possano avvenire” conclude poi la nota di Mc Cartney “ma questo è un vero insulto per i fan”.

Ilaria Paoletti