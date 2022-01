Roma, 5 gen — «Non è davvero sostenibile, e probabilmente neppure necessario, pensare di vaccinare il mondo intero ogni 4 o 6 mesi»: a dirlo non è un incallito no vax o qualche complottista inviso ai fan del siero ma il «padre» di VaxZeviria, (fu AstraZeneca) il professor Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e numero 1 dell’UK Committee on Vaccination and Immunization. Luminare della virologia e della pediatria britannica, Pollard ha dato vita al progetto vaccinale dell’università di Oxford che ha portato alla produzione del primo vaccino anti-Covid, in partnership con l’azienda farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca.

Il padre di AstraZeneca: “Non si può vaccinare tutto il mondo ogni 4 mesi”

Mentre nei Paesi occidentali si parla già di quarta dose, in molti di quelli in via di sviluppo non si è nemmeno alla prima. «Non siamo nemmeno riusciti a vaccinare (con una singola dose, ndr) tutti coloro che vivono in Africa e certo non arriveremo a rendere gestibile la somministrazione di una quarta dose a tutti», insiste Pollard in un’intervista rilasciata a Bbc Radio 4, ribadendo come non sia ancora «del tutto certa» la necessità di intervenire con un quarto booster. «Semmai andrà per ora riservata alle persone più vulnerabili, invece di dare booster a tutte le persone che hanno più di 12 anni».

La società deve aprirsi

Mentre Pollard si preoccupa di milioni di africani rimasti senza copertura, un Paese come Israele preme l’acceleratore sulla quarta fase che prevede la somministrazione a medici, operatori sanitari e over 60. Il professore è comunque ottimista: «Il peggio è alle spalle, bisogna superare l’inverno». Il padre di AstraZeneca avverte della necessità di una ripartenza, di allentamenti massivi delle restrizioni e di un ritorno alla normalità. Quella vera. «A un certo punto la società deve aprirsi» ribadisce sottolineando che non ha senso e non è possibile arrivare al «contagio zero». Il coronavirus si sta endemizzando ed è qui per restare.