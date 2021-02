Padova, 22 feb – Se ne è andato sparandosi un colpo in testa Omar Rizzato, 41 anni, imprenditore padovano a capo di Hubble, la sua azienda di Cinto Euganeo specializzata nell’allestimento audio, video e di illuminazione per concerti ed eventi.

Morto per il Covid, ma non di Covid: morto di disperazione per la mancanza di lavoro connessa alle restrizioni dell’ultimo anno, che hanno azzerato senza pietà alcuna i guadagni nel suo settore. Per chi lavora con festival musicali, sagre, matrimoni, fiere, l’ultimo anno è stato un vicolo cieco di perdite. Sono stati gli amici a trovare il corpo senza vita di Rizzato. Lo riporta il Corriere.

I colleghi ricordano l’imprenditore suicida

«L’avevo visto qualche giorno fa – racconta al quotidiano l’amico e collega Roberto – siamo cresciuti insieme. Nel 1998 era stato uno dei fondatori dell’associazione Blue Tower di Tribano. Avevamo creato le prime feste come “Zona Rock” e negli anni era diventato un’istituzione nel mondo dei Festival in Veneto. Nell’ambiente lo conoscevano tutti tra Rovigo, Vicenza, Padova e Venezia. Solo lui può sapere il perché del gesto ma i dubbi ci sorgono spontanei». Il Covid si era portato via tutto il mondo dell’imprenditore veneto. In queste settimane, nei prossimi mesi o anni: nessuno può prevedere quando e quanto gli strascichi della corrente situazione economica colpiranno, e fino a quando. Oltre alla disperazione e depressione per quarantene e lockdown, ci sono i contraccolpi della peggior crisi economica dal dopoguerra a oggi. «Non c’erano avvisaglie ma è naturale che gli pesasse non lavorare da un anno. Sperava nell’estate per il rilancio. Una persona su cui potevi contare. In poche ore ti sapeva recuperare le luci, montare una struttura e allestire una manifestazione», ricorda il sindaco di Tribano Massimo Cavazzana. La misura è colma