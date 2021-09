Roma, 17 set – Non vi siete vaccinati? Toccate ferro, perché Andrea Crisanti ha messo mano alla sfera di cristallo e profetizza giorni bui. “Con la variante Delta, che ha un indice di trasmissione superiore a 7, tutte le persone non vaccinate si infettano in 2 anni“, ha detto il microbiologo ieri sera a Piazzapulita su La7. Una previsione piuttosto nefasta, senza peraltro implicare distinzioni tra quei non vaccinati che hanno già avuto il Covid e chi semplicemente non intende farlo, il vaccino.

Crisanti: “Voglio rassicurare, tutti i non vaccinati si contageranno”

“L’obiezione più valida, tra le persone riluttanti a vaccinarsi, è che hanno paura. Io però rimango sempre stupito davanti a queste parole. Come è possibile avere più paura del vaccino che delle conseguenze del virus? Il virus ha provocato 150mila morti in Italia, ci porteremo appresso questo dramma per molto tempo. Le persone che hanno paura del vaccino pensano magari ‘sto attento, con i comportamenti corretti non mi infetto'”, ha dichiarato Crisanti. Ma “non si rendono conto di quanto sia contagioso il coronavirus”. Dunque? Ecco come li tranquillizza il il professore: “Voglio rassicurare tutte queste persone: con la variante Delta, che ha un indice di trasmissione superiore a 7, tutte le persone non vaccinate si infettano in 2 anni. Non c’è la possibilità di scappare dal virus con questo tipo di trasmissibilità, è una questione statistica”. E questa sarebbe una “rassicurazione”?

Ma ammette di nuovo: “Il green pass non è una misura sanitaria”

“Non voglio spaventare nessuno – ha precisato poi Crisanti – ma è l’abc dell’epidemiologia: con un virus con questa trasmissibilità, senza vaccini si infettano tutti in pochissimo tempo”. Altra rassicurazione. Poi però il direttore del dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova ha ammesso di nuovo che il green pass “non è una misura sanitaria”. Bensì “un fantastico strumento per indurre le persone a vaccinarsi, ma non è uno strumento che blinda gli ambienti dal Covid”.

Alessandro Della Guglia