Foggia, 27 giu — Tragico incendio a Rignano Garganico, in provincia di Foggia, nella baraccopoli-ghetto dove alloggiano centinaia di braccianti agricoli stranieri: un rogo scoppiato tra le baracche di lamiere e materiali di fortuna ha perso la vita il gambiano Joof Yusupha, 35 anni. Sul posto sono intervenuti squadre dei Vigili del fuoco e carabinieri che stanno anche investigando sulle cause dell’incendio. Un quadro simbolico delle condizioni di vita delle «risorse» boldriniane, accolte in Italia con tonnellate di pelosi buoni sentimenti e lasciate poi impietosamente alla mercé di sfruttatori, in condizioni di vita da Terzo mondo. Lo stesso da cui questi stranieri provengono. Incendio nella baraccopoli dei braccianti, muore un gambiano

Non è il primo rogo a divampare nella baraccopoli tra Rignano Garganico e San Severo. Dal 2012 ad oggi si registrano una decina di incendi, alcuni dei quali con risvolti tragici, come quello di oggi. Il 3 marzo del 2017 le fiamme sorpresero nel sonno due 30enni cittadini del Mali, uccidendoli e devastando un centinaio di baracche. «Continuiamo a registrare ancora una volta in Puglia, ancora una volta in un ghetto, ancora una volta in Capitanata la morte di un giovane lavoratore che purtroppo era costretto a vivere in condizioni disumane», dichiara dichiarato Pino Gesmundo, segretario regionale della Cgil Puglia. «Abbiamo 103 milioni a disposizione in Puglia per superare i ghetti, tutte le istituzioni si attrezzino, gli enti locali e la Regione insieme al partenariato, affinché immediatamente vengano investite quelle risorse per mettere i Comuni nelle condizioni di poter superare i ghetti. Non si può più tollerare questa situazione, oggi certifichiamo la sconfitta dell’intera classe politica e istituzionale di questa regione».

Lacrime di coccodrillo