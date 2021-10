«Siamo venuti a conoscenza che esisteva un secondo verbale di dimissioni dal pronto soccorso dell’ospedale di Moncalieri — dichiara a TorinoToday l’avvocato Di Guardo — che a noi non avevano consegnato in cui è stata stravolta la cronologia degli accertamenti fatti e sono stati inseriti accertamenti mai fatti. Come un prelievo venoso, di cui ovviamente non sono presenti i risultati in cartella clinica. Il primo verbale è stato riaperto sostenendo che il paziente avrebbe dovuto essere sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale di Chieri. Sottoposto a tampone rinofaringeo, però, era risultato positivo [al Covid, ndr] e per questo l’intervento era stato rinviato e spostato al Cto».

Molti gli elementi che non tornano: «Ma già allora non c’erano più tracce del dito anche se il mio cliente ancora non lo sapeva. Nel secondo verbale di dimissioni ci sono un falso ideologico e un falso materiale. Per queste ragioni voglio stimolare la riapertura del caso. Il mio cliente non ha più una mano funzionante, non ha più un lavoro e ha problemi economici. C’è anche una questione strettamente giudiziaria: chi è tenuto a registrare il percorso di un pezzo di un paziente che entra in ospedale?».

Cristina Gauri