Roma, 10 dic – Anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno, così perfino a uno come Fedez capita qualche volta di beccarci. Il rapper ha recentemente attaccato il sindaco di Milano Beppe Sala, definendolo un “influencer con la fascia tricolore” e descrivendo la disastrata situazione del capoluogo meneghino in questo modo: “Milano brucia, uno stupro ogni venti ore”.

Fedez contro il sindaco di Milano

Deve davvero piovere sul bagnato per Sala se anche un’icona progressista come Fedez lo critica apertamente, mettendo in luce la gestione fallimentare della città da parte del primo. I disordini in stile banlieue a Corvetto hanno infatti scoperchiato una volta di più il degrado a cui è stata ridotta Milano. Le dichiarazioni di Fedez non sono certo passate inosservate e sono state riprese, con uno striscione, anche da CasaPound. Un accostamento inaspettato, ma che rende evidente quanto Sala abbia ormai scontentato tutti.

“Sala influencer”, la provocazione di CasaPound

In una nota di CasaPound si legge una certa sorpresa: “È paradossale che anche personaggi come Fedez, lontani dalle nostre posizioni politiche, si siano resi conto dell’incapacità di Sala di ricoprire il ruolo di sindaco di Milano”. Viene poi descritto lo stato attuale della città e le mancanze del sindaco: “La città versa ormai in uno stato di abbandono totale, tra crimini, violenza, rivolte etniche e degrado sociale. Eppure il sindaco continua a far finta di non vedere i problemi e, anzi, preferisce strizzare l’occhio alle sigle Lgbt, all’accoglienza e all’antifascismo militante, nel tentativo di far passare l’immagine di una Milano vivibile e instagrammabile”. La nota si conclude con un invito a passare ai fatti: “Peccato che la realtà dei fatti sia ben diversa e anche personaggi come Fedez iniziano a rendersene conto. Ora, data la sua enorme potenza mediatica, ci aspettiamo che dalle parole si passi ai fatti e che Federico si unisca alla nostra battaglia contro l’incapacità della giunta Sala”.

La Redazione