Bassetti mostra di avere le idee chiare anche sull’ultimo Dpcm firmato nella giornata di ieri, domenica 25 ottobre, dal premier Giuseppe Conte, e contesta l’obbligo per ristoranti e bar di chiudere alle 18 e la chiusura totale di cinema, palestre e piscine. Non solo: riferendosi al precedente Dpcm, risalente al 18 ottobre e soppiantato nel giro di una settimana da quello attuale, il professore afferma che quando vengono prese delle decisioni è necessario attendere un periodo-finestra nel quale va dato tempo a queste ultime di dimostrarsi utili o meno. Il governo, invece, sembra più incline a rincorrere l’andamento del contagio, sentendosi l’acqua alla gola e prendendo decisioni basate sulla contingenza. «Quando si prende una decisione bisogna attendere che questa funzioni, pochi giorni dopo è arrivato un altro Dpcm. È evidente che non sarà sufficiente», ribadisce.

Proteggere le categorie fragili

E punta il dito contro la mancata «messa in sicurezza» delle categorie più fragili, come gli anziani, gli immunodepressi e i colpiti da patologie croniche. «Dovevamo agire su quelle che sono le categorie oggi più colpite da quest’infezione, che sono gli anziani e i fragili. Se noi non mettiamo in sicurezza queste due categorie è inutile che chiudiamo i ristoranti» mettendo al palo la categoria della ristorazione e del fitness sportivo.

Il virologo ha infine sottolineato come «che ogni anno nel nostro Paese muoiono circa 10mila persone in seguito alle complicanze dell’influenza e altre 17mila persone per complicanze respiratorie. Andare a fare un report di quello che è il problema epidemico attuale non rende. La notizia alla fine è sempre quanti sono i morti e nessuno guarda mai quanti sono i guariti. Questa comunicazione, che parte sempre da ciò che è negativo, non aiuta le coscienze degli italiani. Dopo nove mesi, la gente è in difficoltà. Soprattutto se non le dai una speranza di uscita».

Cristina Gauri