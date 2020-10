Roma, 26 ott – “Ogni volta che accendete la televisione: Covid, Covid, Covid, Covid, Covid. Se un aereo cade e 500 persone muoiono non ne parlano. Covid, Covid, Covid, Covid”. Così Donald Trump, durante un comizio elettorale a Lumberton, in North Carolina si è scagliato contro i media americani che a suo avviso parlano soltanto di coronavirus. “Comunque, dal 4 novembre non ne sentirete parlare più”, ha tuonato il presidente degli Stati Uniti più punk di sempre. Sì perché qualunque cosa pensiate del personaggio, la sua irritualità è senza alcun dubbio travolgente. Può scioccare, fa discutere e magari a qualcuno risulterà pure disgustosa. Ma non si può dire che il tycoon segua il copione politichese, da qualunque suo competitor recitato a memoria senza guizzi. E’ al contrario capace di rompere lo schema dialettico preconfezionato. Ein questo caso è riuscito a farlo tirando fuori pure un discorso ritmato, di quelli già pronti per essere remixati.

“La gente è stanca di questo pessimismo”

Va da sé che adesso gli stessi media che The Donald sbeffeggia, coglieranno l’occasione per attaccarlo imputandogli le peggiori nefandezze. D’altronde, parafrasando l’amletico proverbio: è nato prima il dito puntato di Trump contro i media o quello dei media contro Trump? Poco importa, perché anche stavolta il leader della Casa Bianca verrà accusato di negazionismo e faranno a gara per giudicare il suo comizio uno show pericoloso che alimenta i deliri complottisti. Eppure è proprio questo il punto, lui ha costruito il suo successo proprio sul verbo provocatorio e sa che non può farne a meno. E allora: “Covid Covid Covid, per favore non andate a votare. Per favore non uscite di casa per andare a votare”, urla con tono sarcastico Trump. “Il problema è che in Florida la gente è uscita per andare a votare. Perché è stanca di questo pessimismo. Comunque – dice ancora il presidente Usa – io l’ho avuto (il Covid, ndr) e sto benissimo”.

Trump at NC rally: "Turn on television, COVID, COVID, COVID, COVID, COVID, COVID. A plane goes down, 500 people dead, they don't talk about it. COVID, COVID, COVID. COVID. By the way, on November 4th you won't hear about it anymore." (A plane crash killing 500 didn't happen.) pic.twitter.com/NOYqTIcXGd — The Recount (@therecount) October 24, 2020

Eugenio Palazzini