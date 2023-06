Roma, 20 giu – “Fate più figli altrimenti l’Italia scomparirà, l’immigrazione non è una soluzione”. Così Elon Musk, intervistato in esclusiva da Nicola Porro a Quarta Repubblica, sprona gli italiani ad aumentare il tasso di natalità nel loro Paese. Drammatica verità, banale osservazione di una realtà preoccupante, con conseguente esortazione a far di tutto per evitare un futuro catastrofico. Nulla più, di per sé. Il patron di Tesla e proprietario di Twitter non ha fatto altro che sottolineare quanto su questo giornale (e non solo, ovviamente), scriviamo da anni: non ci servono più immigrati, abbiamo bisogno di più italiani. Eppure, nel mare di ciarlatani obnubilati e in preda alla retorica immigrazionista, è importante che un uomo così celebre e influente si esprima così, ovvero che proponga esattamente il contrario di quanto invocato dalla grancassa mediatica e dai guru delle porte aperte.

“Ma quale immigrazione, gli italiani facciano più figli”: l’esortazione di Elone Musk

Vediamo allora cosa ha detto esattamente Elon Musk, intervistato da Porro. “Credo che l’anno scorso in Italia siano morte il doppio delle persone rispetto ai nuovi nati”, dice l’ad di Tesla, precisando che il suo interesse negli ultimi tempi è proprio rivolto a questo problema che non riguarda soltanto la nostra nazionale ma “l’andamento generale”. A ben osservare è più che altro un problema europeo e occidentale, ma il ragionamento non cambia. “L’immigrazione non può risolvere i problemi del mondo solo perché qualcuno fa figli, francamente penso che si tratti più di una questione morale. Chi sceglie di non avere figli pensa che qualcuno si prenderà cura di lui quando sarà anziano, ma questo è giusto?”, si domanda Musk. “È una questione culturale – afferma l’imprenditore sudafricano – se non nascono più bambini non avremo più una popolazione“.

E ancora: “L’Italia è fantastica” anche per gli affari. “Sono molto pro Italia, sono venuto molte volte, ho festeggiato il 40esimo compleanno a Venezia, sono un grande fan e per questo dico che gli italiani devono fare più figli“.

Per poi concludere: “Io stesso cerco di dare il buon esempio, ho cinque figli più grandi che sono indipendenti. Ma ne ho anche più piccoli”, fa sapere Musk. “Voglio affrontare il problema della natalità seriamente. Mi chiedo qual è il futuro della civiltà. A un certo punto morirà e allora abbiamo bisogno di procreare”.

Alessandro Della Guglia