Roma, 21 dic — «Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci» sulle note del natalizio Jingle bells, intonato dalle stentate voci dei virologi Pregliasco, Crisanti e Bassetti. E’ evidente che gli italiani sono un popolo di bambini c*glioni, da accompagnare per mano all’hub, carezzare sulla testa e a cui consegnare il bel «certificato di coraggio e senso civico» e come tali vanno trattati: a suon di canzoncine per deficienti. Lo pensa chi è stato — più o meno direttamente — incaricato di «traghettarci» fuori dalla pandemia (o di farcelo pensare) lo ritiene chi ci governa, lo pensano di loro stessi gli italiani, che plaudono — e lo hanno fatto in tanti — all’iniziativa. Ed evidentemente gli va bene così. Sì sì sì vax attesta una volta di più tale convinzione.

Jingle bells rifatta dai virologi è il colpo di grazia alla dignità degli italiani

Siamo al colpo di grazia. La scienza delle tesi e delle dimostrazioni, la scienza che può e deve essere messa in discussione, la scienza degli H-index e dell’autorevolezza lascia il posto definitivamente a «mangia il panettone, vai a fare l’iniezione». Il testo: non c’è bisogno di trascrivervelo oltre, ormai lo avete ascoltato tutti da ieri sera. Contiene una serie di norme di «buona condotta pandemica» con i quali, dicono, si eviterà il decesso dei nonni — rigorosamente vaccinati con tripla dose — per polmonite interstiziale bilaterale. C’è Pregliasco talmente compreso nel proprio ruolo di elfo del vaccino che canta sottolinenando il testo con la penna, il video di Crisanti è così fuori sincrono con il labiale da sembrare quasi un deep fake — e infatti in molti si sono chiesti, all’inizio, se effettivamente lo fosse.

La schiera di virologi (e tutti i loro accoliti) che dà del rinc*glionito al premio Nobel Montagnier, reo di avere sollevato legittimi dubbi sul vaccino, ci fa sapere che «per il calo dei contagi, dosi anche ai Re Magi». Jingle bells di Pregliasco-Crisanti-Bassetti, versione The Walking Dead di Domingo-Carreras-Pavarotti non è solo l’ultimo chiodo piantato sulla bara del rigore scientifico, lo è anche su quella della dignità degli italiani. Che sorride beata, mentre Bassetti le cala il coperchio sulla cassa.

Cristina Gauri