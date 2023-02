Roma, 27 feb – A Stoccolma, nella giornata di domani, si svolgerà un incontro che avrà per oggetto la tematica del nucleare al quale prenderanno parte 12 paesi europei, Italia inclusa. La riunione, che vede come principale intrattenitrice la Francia, uno dei leader mondiali in materia di energia nucleare, si terrà a margine del già programmato Consiglio europeo sull’energia. La suddetta “alleanza nucleare” dovrebbe includere, tra gli altri, Romania, Bulgaria, Slovenia, Repubblica Ceca, Svezia, Italia, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Croazia, Paesi Bassi e Finlandia.

Nucleare come pilastro fondamentale

Ad annunciare l’incontro sull’alleanza, che dovrebbe includere anche la presenza di Kadri Simson, commissario dell’Unione europea all’energia, è stata la ministra francese per la transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, che ha dichiarato: “Riuniremo tutti i Paesi che hanno un posto nel nucleare europeo, il quale sarà uno degli strumenti insieme alle rinnovabili per raggiungere i nostri obiettivi di neutralità carbonio“. L’obiettivo per la ministra, “è di creare l’alleanza nucleare e di lanciare un segnale forte nei vari negoziati Ue”. Il ministro ha inoltre sottolineato come “rinnovabili e nucleare sono i pilastri su cui costruire la nostra transizione energetica, abbiamo bisogno di entrambi e i Paesi devono poter decidere il proprio mix energetico“.

L’Italia smentisce ma questa è la strada da percorrere

In seguito alla diffusione della notizia è però arrivata la smentita da parte del ministero italiano dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il quale ha dichiarato che “non è prevista la presenza di nessun rappresentante italiano domani a Stoccolma a incontri che avranno per oggetto la tematica del nucleare”. A margine di ciò, è arrivato il momento che l’Europa inizi a concepire il nucleare come una possibilità concreta per il proprio sviluppo, e l’idea di un’alleanza nucleare europea va proprio nella direzione di una “sovranità europea” che riesca finalmente ad imporsi sulle linee di Washington che da troppo tempo dettano ogni aspetto della politica continentale.

Andrea Grieco