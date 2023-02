Roma, 27 feb – Tutto si può dire tranne che Elon Musk abbia peli sulla lingua. Stavolta però l’accusa del nuovo proprietario e presidente di Twitter è di quelle pesanti, destinate a lasciare non pochi strascichi. Musk ha infatti puntato il dito contro i media americani, dicendo che sono razzisti contro bianchi e asiatici. Un j’accuse arrivato dopo che molti giornali degli Stati Uniti hanno deciso di cancellare la celebre striscia di fumetti Dilbert, per via del fatto che il suo autore Scott Adams, in un video su YouTube, aveva definito la comunità nera “gruppo che pratica l’odio” sostenendo che i bianchi dovrebbero “starne alla larga”.

“Per molto tempo, i media statunitensi sono stati razzisti contro i non bianchi, ora sono razzisti contro i bianchi e gli asiatici”, ha scritto Musk. “La stessa cosa è successa con i college e le scuole d’elite in America. Forse potrebbero provare a non essere razzisti, in generale”, ha cinguettato il miliardario su Twitter.

For a *very* long time, US media was racist against non-white people, now they’re racist against whites & Asians.

Same thing happened with elite colleges & high schools in America.

Maybe they can try not being racist.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023