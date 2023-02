Secondo il pm Valentina Sellaroli, lo straniero avrebbe lanciato la figlioccia dal ballatoio al quinto piano dello stabile in cui viveva, motivato dalla rabbia dopo un litigio con la ex compagna e madre della bambina, Lucia Chilleni. Il filmato mostra gli ultimi istanti della vita di Fatima, il volo di venti metri, il corpo della piccola che rimbalza a terra e la panettiera che per prima la soccorre; l’arrivo della madre disperata, seguita a breve distanza da Azhar. I due si abbracciano, poi arrivano i soccorsi. Ma ormai non vi è più nulla da fare.

Nel corso dei primissimi interrogatori Mohssine aveva sostenuto si fosse trattato di un incidente causato da un tragico gioco: l’uomo aveva raccontato di aver giocato al «vola vola» lanciandola in aria Fatima e riprendendola, ma poi avrebbe perso il controllo e la bimba sarebbe precipitata sull’asfalto. «E’ colpa mia. Mi è scivolata dalle mani».

E se inizialmente la Chinelli aveva confermato la versione dell’ex marito, a quattro giorni dalla tragedia, era uscita dalla cortina di silenzio per ritrattare a sfavore del marocchino. «Avevamo litigato, l’ha gettata di sotto perché era arrabbiato». «Ero anch’io di sopra. Una prima volta lui ha preso la bambina e l’ha buttata per terra, sul pavimento. Lui era molto alterato. Poi l’ha presa in braccio un amico di lui, me la stava portando. Lui si è messo in mezzo e l’ha buttata di sotto». Mohssine, quella sera, aveva bevuto vodka e fumato hashish, ma nega di avere perso lucidità.